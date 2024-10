Kako prebaciti podatke s jednog Google Drivea na drugi? Pokazat ćemo vam

Većina nas ima više od jednog Google Drivea, ali Google nam još nije dao jednostavan način za nesmetan prijenos datoteka s jednog Google Drivea na drugi, što znači da se morate osloniti na zaobilazno rješenje za premještanje datoteka.

Dakle, ako želite premjestiti datoteke s jednog računa na drugi bez preuzimanja i ponovnog učitavanja, evo što trebate učiniti.

Google Takeout

Ako premještate sve svoje datoteke s jednog Googleova diska na drugi, Googleovo arhiviranje je način da to učinite. Google Takeout vam omogućuje preuzimanje svih podataka koje internetski div ima o vama, ali ga možete koristiti i za masovno preuzimanje datoteka s Googleova diska. Nakon što ih dobijete, možete ih ponovno prenijeti na ciljni disk.

Za početak posjetite Google Takeout. Web stranica služi za izvoz svih podataka koje imate na svom računu, pa kliknite Poništi sve odabire na vrhu da biste to spriječili. Pomaknite se prema dolje do Drive i kliknite potvrdni okvir pokraj njega. Ako ne želite preuzeti sve sa svog Googleova diska, kliknite na 'All Drive data included', odnosno 'svi podaci diska uključeni'. Poništite opciju Uključi sve datoteke i mape na Driveu (Include all files and folders in Drive), zatim ručno odaberite ili poništite odabir mapa koje želite i koje ne želite.

Kada završite, pomaknite se do dna Takeouta, kliknite Sljedeći korak (Next Step), recite Googleu kako želite da vaša datoteka bude isporučena, a zatim je izvezite.

Nakon što dobijete svoje datoteke, možete ih ponovno prenijeti na svoj drugi Googleov disk. A ako vas zanima Google Takeout, svakako biste ga trebali ponovno posjetiti u budućnosti i vidjeti kakve podatke možete preuzeti. Naprimjer, možete preuzeti svoje Gmail MBOX podatke pomoću Googleova arhiviranja.