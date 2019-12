Stručnjakinja s FSB-a otkriva nam kako će izgledati svijet pogonjen vodikom

Električni zrakoplovi, punionice vodika i budućnost osobnih vozila - sve ove futurističke teme bliže su stvarnosti nego što mislimo. Kako bismo dobili bolji uvid u nadolazeću eru tehnologije, razgovarali smo s Ankicom Kovač iz Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu

Premda se radi o donekle konkurentskim tehnologijama, valja naglasiti da se obje razvijaju iznimno velikom brzinom. 'Danas se vodik najvećim dijelom proizvodi reformiranjem fosilnih goriva (čak 96%), a u preostalih četiri posto elektrolizom vode. Reformiranje fosilnih goriva ujedno je najjeftinija metoda proizvodnje vodika , no s obzirom na popratne emisije CO2, previsoka je to cijena koju plaćamo . S druge strane, proizvodnja vodika elektrolizom vode je čak tri, četiri puta skuplja u odnosu na reformiranje, ali kako je elektroliza vode potpuno čist proces, bez popratnih štetnih emisija, koristi su mnogostruke', ističe Kovač.

Kada smo pitali kakva bi vozila koristila pogon na vodik, Kovač je spomenula transkontinentalne kamione i putničke vlakove, kao i podmornice s pogonom na vodik. Također valja naglasiti da su osobna vozila na vodik prilično raširena, no uglavnom u Japanu, u kojem se proces prelaska na vodikov pogon pretvorio u nacionalni plan. 'To nije iznenađujuće ako znamo da je japanska automobilska kompanija Toyota lansirala prvi komercijalni višeserijski automobil na vodik . Simbolično, automobil je nazvan Mirai, što na japanskom znači 'budućnost'. Broj od 13 tisuća možda zvuči premalo gledajući ukupan broj automobila od otprilike 1,2 milijarde vozila s motorima na unutarnje izgaranje fosilnih goriva, no svakako nije zanemariv', naglasila je Kovač.

Vizija za budućnost

Premda dostignuća Ankice Kovač i njezinog tima predstavljaju velik korak prema budućnosti u kojoj fosilna goriva zamjenjuju ekološki osviještene tehnologije, na jedno pitanje nismo dobili odgovor, a to je kada će takve tehnologije postati dominantnima. Štoviše, hoće li tranzicijski proces biti postupan ili ćemo se odjednom pronaći u svijetu u kojem su punionice vodikom zamijenile benzinske crpke?

'EU upravo donosi planove o gotovo potpunom prestanku emisija stakleničkih plinova do 2050. godine. Dakle za nekih 30 godina trebali bismo se masovno voziti u vozilima s nultom emisijom stakleničkih plinova, a današnja klasična vozila morala bi praktički izumrijeti. Vjerujem da bismo do 2035. godine u EU mogli imati više vozila s nultom emisijom od klasičnih. Punionice vodika najvjerojatnije će nicati na mjestima na kojima su sada benzinske pumpe jer će vodeće kompanije koje su vlasnici tih pumpi morati prijeći na goriva bez emisija zbog visokih financijskih opterećenja ako to ne naprave', kazala je Kovač.

Europska unija ima plan

Kao najbolji primjer ove tehnologije naša sugovornica izabrala je autobuse. Prema trenutno važećoj Direktivi (EU) 2019/1161, definirani udio čistih autobusa u Republici Hrvatskoj treba biti 27 posto u razdoblju od 2. kolovoza 2021. do 31. prosinca 2035. godine te 38 posto u razdoblju od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2030. godine, s time da polovica minimalnog cilja za udio čistih autobusa mora biti ispunjena nabavom autobusa s nultim emisijama.

'Upravo ta činjenica otvara širom vrata autobusima na pogon vodikom! Sva vozila na pogon vodikom su nultih emisija jer elektrokemijskim izgaranjem vodika i kisika u svežnju gorivnog članka, uz električnu energiju kao glavni produkt, imamo samo vodu i toplinu kao nusprodukte. Dakle proces je u potpunosti bez popratnih štetnih emisija', naglašava Kovač.

Što se nekih bližih prognoza tiče, pretpostavlja se da će do 2025. vozila na vodik postati česta pojava na cestama. Do tog trenutka u Europi se planira instalirati minimalno 747 punionica vodika, u Kaliforniji 200, u Kini 300, a u Japanu 320. Prema hrvatskoj energetskoj strategiji, u Republici Hrvatskoj bi do 2030. godine trebalo biti instalirano 25 vodikovih punica, do 2040. godine 50, da bismo ih do 2050. godine imali ukupno 75. 'Izgradnja infrastrukture omogućit će brže uvođenje automobila na vodik te se 2030. očekuje 10-15 milijuna osobnih automobila i 500 tisuća kamiona na vodik. Vrlo važan prijelaz na pogon vodikom očekuje i autobuse, pogotovo za gradski prijevoz', kaže Kovač.

Trebamo li se požuriti?

'Ako se osvrnemo na klimatske promjene ili, bolje rečeno, ovu klimatsku katastrofu kojoj svjedočimo, taj prijelaz ne smije biti postupan ukoliko želimo utjecati na smanjenje štetnih emisija, i to prvenstveno CO2, u atmosferu', tvrdi Kovač te nastavlja: 'U svim segmentima društva ovoga trenutka trebali bismo ukinuti sve nečiste tehnologije, ovoga trenutka trebali bismo prijeći na obnovljive izvore energije, ovoga trenutka trebali bismo prijeći na transport s nultim emisijama. Svaki nagli prijelaz, prekid, nazovimo to kako god, težak je i bolan, ali nema drugog izlaza. I što to prije shvatimo i prihvatimo, bit će nam svima manje bolno.'

