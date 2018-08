Što su neutrini i zašto ih zovemo glasnicima iz svemira? Odgovore smo potražili kod astrofizičarke iz Rijeke

Lagane elementarne čestice neutrini pomažu u razumijevanju važnih pojava koje nam govore o građi materije, evoluciji svemira, termonuklearnim reakcijama u Suncu i drugim zvijezdama. Upravo o njima za tportal govori znanstvenica Dijana Dominis Prester

'Svemir kakvim ga danas poznajemo sačinjen je od elementarnih čestica, od kojih neke grade atome, a neke se stvaraju i nestaju u vrlo brzim reakcijama. Neutroni i protoni su masivne čestice od kojih su sačinjene jezgre atoma, i sastavljeni su od kvarkova. Elektroni i neutrini su leptoni, lagane elementarne čestice. Slični su po mnogim svojstvima, no bitna je razlika u tome što su neutrini za razliku od elektrona električki neutralni. Neutrini stvoreni u različitim reakcijama u svemiru putuju prilično slobodno i vrlo rijetko međudjeluju s materijom koja im se nađe na putu jer na njih ne djeluje električno polje, a stoga ih i nije lako detektirati. Prolaze kroz nas a da to uopće ne primjećujemo – primjerice, svake sekunde kroz centimetar naše površine prođu milijarde neutrina stvorenih u Suncu', kaže Dominis Petris.

LST-1 na Kanarskom otoku La Palmi, prototip Large Size Telescope-a budućeg niza CTA (Cherenkov Telescope Array) koji će se sastojati o većeg broja Čerenkovljevih teleskopa tri različite veličine, u završnoj je fazi izrade, i trebao bi početi s radom u listopadu ove godine. S promjerom od 24m, to će biti najveći takav teleskop na svijetu, a kad proradi unutar cijelog niza CTA, imat će još veću osjetljivost i bolje performanse koje će omogućiti još dublje i temeljitije istraživanje ekstremnih pojava u svemiru od postojećih eksperimenata, primjerice tamne materije.

Prije par godina najavljivala se izgradnja najvećeg gama teleskopa na svijetu, je li on u uporabi?

Uz spomenuta dva projekta MAGIC i CTA-LST, kako kaže, još vrijedi istaknuti eksperiment IceCube na Antarktici, koji je duboko pod ledom detektirao spomenuti neutrino vrlo visoke energije i na osnovu čije su dojave pomoću MAGIC-a znanstvenici izmjerili zračenje vrlo visokih energija iz TXS 0506+056 važno za tumačenje podrijetla kozmičkog zračenja.

Dirigiranje orkestrom

'U današnje vrijeme je jedna od važnijih grana astrofizike koja se sve više razvija upravo takozvana 'Multimessenger' astronomija, čiji je lijep primjer opisani rezultat. Teleskopi na Zemlji i u svemiru osjetljivi u različitim područjima elektromagnetskog spektra, te eksperimenti koji detektiraju druge vrste čestica poput neutrina ili pojava poput gravitacijskih valova, međusobno dojavljuju jedni drugima o objektima koji su zanimljivi za opažanje u nekom trenutku, te zajednički slažemo veću sliku i objašnjavamo izmjerene pojave. Iz višegodišnjeg iskustva u koordiniranju opažanja različitim teleskopima, osjećam analogiju s dirigiranjem orkestrom - važna je dobra usklađenost svih instrumenata', kaže znanstvenica.

Kada je riječ o popularnosti astrofizike, smatra da je interes javnosti velik, često i mnogo veći nego za neke druge grane fizike i općenito prirodnih znanosti. Veliko zanimanje javnosti za astrofiziku kao i primjerice za medicinu je prisutno u cijelom svijetu.

No, kako ističe Dominis Prester problem je miješanje znanosti i pseudoznanosti koja često dijeli isti medijski prostor namijenjen znanosti, što dovodi do opasnog dezinformiranja javnosti.

'Kad se u istu emisiju ili rubriku pokuša pomiješati primjerice astronoma i astrologa, ili liječnika i nadriliječnika, te stavi u poziciju da ravnopravno komentiraju znanstvene fenomene, to možda dovodi do veće gledanosti ili čitanosti tog medija, no čini veliku štetu ne samo znanosti već i cijelom društvu', zaključila je znanstvenica.