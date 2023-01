Stižu stroga pravila: Pogledajte što donosi europska IT strategija u ovoj godini

Dok Sjedinjene Države (SAD) u sklopu IT strategije prioritet daju razvoju globalnih tehnoloških divova, Europska unija se usredotočuje na to da postane vodeći regulator sektora. U 2022. blok je pokrenuo dva sveobuhvatna niza novih strogih pravila: Zakon o digitalnim tržištima (DMA) koji nastoji ojačati konkurenciju u online uslugama, te Zakon o digitalnim uslugama (DSA) čiji je cilj zaštititi ljude od štete na internetu. Analitičari očekuju da će se regulatorni poticaj 2023. godine ubrzati

'Jedino u što možemo biti sigurni jest da će biti više propisa i njihova pojačana provedba', rekao je za The Next Web Alan Calder, izvršni direktor GRC International Group, globalnog pružatelja IT rješenja za upravljanje rizicima. Kako bi procijenio detalje, TNW je pitao IT stručnjake iz cijelog bloka što predviđaju od politika EU-a u 2023. Svi očekuju značajne promjene u zakonodavstvu, s određenim tehnologijama koje su posebno istaknute u njihovim prognozama. Stručnjaci očekuju značajan napredak u regulativi kibernetičke sigurnosti.