Nova godina, nove poslovne prilike u IT-ju: Pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih oglasa u IT sektoru

TELEGRA, vodeća tvrtka u Hrvatskoj i jedna od vodećih u Svijetu u području implementacije inteligentnih prometnih sustava (ITS), te poziva da im se pridružiš na radnom mjestu: .NET Developer - junior/senior (m/ž). Očekuju te mogućnost rada na daljinu, stimulativna primanja, rad na inovativnom projektima u međunarodnom okruženje te odličan tim iskusnih i strastvenih profesionalaca. Svoj životopis im pošalji čim prije, a najkasnije do 16. siječnja.



Komunikativna si, analitična i kreativna osoba? Aktivno se služiš engleskim jezikom? Poznaješ mrežne tehnologije i protokole? Say no more! Savršen/a si kandidat/kinja za radno mjesto: IT administrator (m/ž) u tvrtki Klimaoprema. Nude ti strukturirano uvođenje u posao, edukacije i stručno usavršavanje, timska druženja, dodatno zdravstveno osiguranje i odlične kolege. Ako su te zainteresirali, javi im se najkasnije do 11. siječnja.



Tražiš stimulirajući posao i želiš ostvariti sve profesionalne ciljeve? Oduvijek ti je želja raditi u međunarodnom okruženju? Ispunjava te rad s ambicioznim i motiviranim ljudima? Assist Digital, međunarodna tvrtka za upravljanje korisničkim iskustvom, zapošljava na poziciji: ICT Specialist (m/ž). Njihova ponuda uključuje mogućnost rada na daljinu iz Hrvatske, ugovor na neodređeno, atraktivne uvjete rada, opušteno radno okruženje, sportske aktivnosti i različite team building aktivnosti. Rok za prijavu ističe 4. siječnja.