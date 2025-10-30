Stiže niz poboljšanja s umjetnom inteligencijom za Adobeove alate. Evo o čemu se radi

Tako će, primjerice, biti moguće pojačati Generative Fill pomoću Googleovih i Black Forest Labsovih modela umjetne inteligencije.

Adobe je predstavio nadogradnju značajke Generative Fill za aplikaciju Photoshop, koja kreatorima daje veću kontrolu nad dodavanjem, uklanjanjem ili mijenjanjem sadržaja te alate koji mogu automatizirati neke od dugotrajnijih elemenata uređivanja fotografija i videozapisa.

Nakon što odaberete svoju sliku i zadate upit Generative Fillu - kao što je opisivanje objekta za umetanje ili zamjena postojećeg objekta ili osobe s nečim drugim - moći ćete se prebacivati ​između Googleovog Gemini 2.5 Flasha, Black Forestovog Flux.1 Kontexta i Adobeovog modela slike Firefly.

Photoshop za web također će dobiti pomoćnika temeljenog na umjetnoj inteligenciji u privatnom beta izdanju. Ovo je sučelje nalik chatbotu kojem se mogu dati opisne upute poput 'povećaj zasićenost' za automatsko uređivanje datoteka. Slična značajka pokrenuta je za Adobe Express u javnoj beta inačici.

Još jedna beta značajka - Assisted Culling za Adobe Lightroom - može filtrirati velike kolekcije fotografija za različite fokuse, kutove i stupnjeve oštrine te preporučiti najbolje fotografije za uređivanje. Model slike Firefly AI, koji pokreće ove alate za uređivanje, također dobiva nadogradnju.

U Adobeu tvrde kako Firefly Image 5 može generirati slike u izvornoj rezoluciji od četiri megapiksela bez povećanja veličine te je optimiziran kako bi poboljšao svoju sposobnost prikazivanja realističnih ljudi. Model također pokreće Adobeove nove značajke za uređivanje koje se temelje na odzivu i koje vrše specifične prilagodbe na temelju opisa te novi alat za slojevito uređivanje slika koji dolazi u Photoshop.

Taj alat omogućava precizne, kontekstualne promjene, poput osiguravanja da se sjene automatski ispravljaju kada se objekti pomiču oko slike. Za video montažere je dodan novi alat za softver Premiere Pro koji automatski prikazuje ljude i objekte u video okvirima.

AI Object Mask dostupan je u javnoj beta verziji i ima za cilj olakšati brzo stupnjevanje boja, zamućivanje i dodavanje vizualnih efekata pokretnim pozadinama uklanjanjem potrebe za ručnim maskiranjem subjekata pomoću alata za olovku, piše Verge.