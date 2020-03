Stigla potvrda: Igra Horizon Zero Dawn bit će dostupna i za stolna računala

Ipak, čini se kako prebacivanje izdanja popularnih igara na platformi za igraću konzolu PlayStation na PC neće postati opći trend, bar ne još neko vrijeme

Nije još poznato kad bi se to točno moglo dogoditi, ali bi iz studija Guerrilla Games (u kojem razvijaju Horizon Zero Dawn) trebali uskoro objaviti više informacija. Igra je već uvrštena u trgovinu Steam, s PlayStation Mobileom kao izdavačem.

Horizon Zero Dawn bit će prva Sonyjeva igra ekskluzivno namijenjena konzoli PS4 koja će se pojaviti i na drugoj platformi, kao i jedan od najvećih naslova koji će postati dostupan i za PC.



U Sonyju se nadaju kako će tim potezom privući nove kupce njihovih igraćih konzola. Riječ je o zaokretu u odnosu na dosadašnju strategiju kojom su koristili uspješne ekskluzive kao što su God of War i Marvel’s Spider-Man za poticanje prodaje hardvera.



Igra Death Stranding Hidea Kojime će također, nakon što je nekoliko mjeseci bila dostupna samo za PS4, tijekom ljeta dobiti izdanje za PC, a iduće bi godine tim putem trebala krenuti i serija MLB: The Show. Nekoliko ekskluziva, među kojima je The Last of Us, moguće je igrati na PC-ju putem streama na Sonyjevom servisu PlayStation Now.



Ipak, čini se kako izdanja za PC neće postati opći trend, bar ne još neko vrijeme.



Igra Horizon Zero Dawn objavljena je u veljači 2017. godine. U njoj pratite siroče po imenu Aloy kako u dalekoj budućnosti pokušava doznati više o svojoj povijesti, piše Verge.