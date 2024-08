Sramite se (pra)starih objava na Facebooku? Evo kako ih pronaći i izbrisati

Ne sjećate se kada ste se pridružili Facebooku? To je nešto što možete saznati, iako je postupak malo kompliciran.

Svoje objave možete pregledavati i na mobilnom uređaju. Otvorite svoj profil na Facebooku u mobilnoj aplikaciji. Pomaknite se prema dolje do svojih postova i potražite (i kucnite) vezu Filters s desne strane.

Donosimo pregled uputa kako to učiniti na Facebooku, X-u i Instagramu.

Bez obzira na to zašto bi se mogli odlučiti na taj potez, možete pronaći i izbrisati stare objave na društvenim mrežama pomoću weba ili mobilnih aplikacija.

Na mobilnoj aplikaciji:

Odaberite svoju profilnu sliku u gornjem desnom kutu. Otvorite redom Settings & Privacy, Settings, Account Center, Your information and permission, Access your information i Personal information. Kao i kod web verzije, ako tražite informacije o profilu, vidjet ćete datum kada ste stvorili svoj račun.

Na raspolaganju su i drugi filteri pomoću kojih možete suziti rezultate. Ako vidite nešto čega se želite riješiti, samo kliknite tri točkice pokraj toga, a zatim kliknite Delete post.

X / Twitter

Možete doći do svojih najstarijih tvitova na nekoliko načina, ali korištenje tražilice ugrađene u platformu je najjednostavnije.

Otvorite X na webu, pa zatim:

Upišite (from:username) until:yyyy-mm-dd since:yyyy-mm-dd u okvir za pretraživanje na vrhu stranice.

Promijenite korisničko ime u svoj nadimak na X-u, prilagodite datume, pritisnite Enter.

Kliknite karticu Latest na vrhu kako biste kronološki poredali objave.

Za brisanje tvita, kliknite tri točke pored njega, a zatim kliknite Delete. Ako se ne sjećate kada ste se prvi put pridružili, idite na svoj profil. Datum kada ste se pridružili trebao bi biti ispod vašeg opisa.

Ako umjesto toga želite koristiti mobilnu aplikaciju za X, možete koristiti iste pojmove za pretraživanje kao gore da biste pronašli svoje tvitove. Samo kucnite sličicu povećala na dnu zaslona kako biste došli do okvira za pretraživanje.