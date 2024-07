Kad je sigurno dozvoliti aplikaciji praćenje vaše lokacije? Doznajte!

Teško je dati definitivan odgovor na to pitanje jer ovisi o tome koja aplikacija to traži i što planira učiniti s tim podacima.

Ima smisla dati tvrtkama vašu opću lokaciju kako bi vam mogle prikazivati relevantne lokalne oglase. No, za to ne moraju znati gdje ste točno. Ako aplikacija to traži, a nije joj nužno za normalno funkcioniranje, to je znak za uzbunu.

Također trebate pripaziti na davanje pristupa lokaciji aplikacijama koje ste preuzeli iz neslužbenih trgovina. Iako se i njima omaknu pogreške, službene trgovine u pravilu bolje provjeravaju aplikacije, tako da je manje vjerojatno kako će se provući one koje sakupljaju vaše podatke ili imaju viruse.

Vodite računa i o tome traži li aplikacija stalan pristup vašoj lokaciji. U pravilu, dozvolu trebate postaviti tako da aplikacija podatke koristi samo dok je aktivna (Allow only while using the app). Time ćete ne samo zaštititi privatnost, već i manje opteretiti bateriju.

Ako dopustite aplikacijama ili web odredištima korištenje podataka ili vaše trenutne lokacije, podliježete njihovim uvjetima korištenja i pravilima o privatnosti. Trebali biste ih pregledati da biste razumjeli kako koriste vašu lokaciju i druge podatke, piše Make Use Of.