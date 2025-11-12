SQ Capital uložio 2,7 milijuna eura u hrvatsku IT tvrtku Moontop

Kako se navodi u priopćenju, Moontop omogućuje' potpunu fleksibilnost u korištenju pogodnosti za zaposlenike' na način da poslodavac definira mjesečni budžet, a zaposlenici preko jednostavne aplikacije sami biraju i kombiniraju pogodnosti prema svojim željama i potrebama.

Moontop trenutno ima mrežu od preko 500 partnera diljem Hrvatske, uključujući restorane, fitness centre, trgovine, poliklinike, osiguravatelje i usluge mobilnosti. 'Platforma donosi porezne pogodnosti poslodavcima, optimizirajući neoporezive isplate', tvrdi se u priopćenju.

Zadnje tri godine Moontop bilježi rast prihoda od preko 100 posto godišnje. Platforma je već integrirana u sustave renomiranih tvrtki kao što su United Group, CARWIZ, Notch, Transcom i Groupama Osiguranje, potvrđujući Moontopov status vodeće digitalne platforme za pogodnosti zaposlenika.