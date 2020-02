Spremite na sigurno razgovore i druge podatke iz WhatsAppa

Popularnu aplikaciju rado koristimo za komunikaciju s rodbinom, prijateljima i kolegama. Bilo bi šteta izgubiti neke od tih razgovora. Pokazat ćemo vam kako ih možete sačuvati

Kako napraviti sigurnosnu kopiju podataka u WhatsAppu na Androidu

Otvorite WhatsApp.

Kucnite sličicu s tri točkice u gornjem desnom kutu zaslona.

Kucnite Settings pa Chats.

Kucnite Chat backup.

Na idućem zaslonu kucnite zeleno dugme na kojem piše Back Up.

Kako bi zakazali redovnu izradu backupa kucnite Backup to Google Drive i odredite koliko često vaš uređaj to treba činiti. Provjerite jeste li odabrali odgovarajući korisnički račun pri Googleu i hoće li za to koristiti mrežu Wi-Fi.

Kako napraviti sigurnosnu kopiju podataka u WhatsAppu na iOS-u

Otvorite WhatsApp.

Kucnite Settings u donjem desnom kutu zaslona.

Kucnite Chats pa Chat Backup.

Kucnite Back Up Now.

Automatske nadogradnje možete uključiti kucnete li Auto Backup i potom se logirate u svoj korisnički račun pri servisu iCloud te odaberete koliko često će backup biti izrađivan.