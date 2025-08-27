SpaceX uspješno lansirao svoju najveću i najsnažniju raketu Starship, ali - bilo je dramatično

SpaceX je uspješno izveo probni let svoje najnovije generacije rakete Starship, preokrenuvši niz razočaravajućih neuspjeha i donijevši dašak optimizma u budućnost svemirskih putovanja

Najveća i najsnažnija raketa na svijetu poletjela je iz Teksasa neposredno nakon 18:30 po lokalnom vremenu (23:30 BST), a uslijedilo je 60 napetih minuta leta koje su milijuni pratili uživo, piše BBC. Tijekom leta dogodili su se dramatični trenuci – dijelovi motora su eksplodirali, a zakrilca na bokovima rakete zapalila su se i ljuljala s jedne strane na drugu, ostavljajući dojam da bi se cijela letjelica mogla raspasti. Unatoč tome, Starship je nastavio svoju misiju. NASA, američka svemirska agencija, planira koristiti ovu raketu za povratak ljudi na Mjesec u sklopu ambicioznog programa Artemis, predviđenog za 2027. godinu. „Odličan posao, SpaceX tim!!“ – objavio je izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk na platformi X, naglasivši koliko je ovaj uspjeh važan nakon što su tri prethodna lansiranja Starshipa ove godine završila neuspješno, uključujući i eksploziju na samoj lansirnoj rampi u lipnju.

Super Heavy i Starship Starship je golem sustav sastavljen od dva dijela: masivnog pojačivača nazvanog Super Heavy i svemirske letjelice Starship. Već na samom početku testnog leta u utorak pokazali su se pozitivni znakovi. Sva 33 motora pojačivača upalila su se istodobno, a nakon otprilike sedam minuta potisnik se odvojio od letjelice i pao u Meksički zaljev. Sam Starship nastavio je uzlijetati, dosegnuvši maksimalnu visinu od gotovo 200 kilometara iznad Zemlje, prije nego što je započeo kruženje oko planeta. SpaceX je pritom namjerno izložio raketu ekstremnim opterećenjima kako bi ispitao njezine granice. Tijekom spuštanja zakrilca su izgledala kao da gore i da se nekontrolirano njišu, no letjelica je preživjela.

Vizija SpaceX-a je da Starship jednoga dana postane potpuno višekratno upotrebljiv transportni sustav sposoban prevoziti ljude i terete na Mjesec i Mars. Prva verzija rakete ostvarila je pet uspješnih lansiranja, ali svi pokušaji s novijom verzijom do sada završavali su spektakularnim eksplozijama. U ožujku je jedna od njih izazvala pravi pljusak krhotina iznad Bahama, pri čemu su dijelovi rakete završili na otocima Turks i Caicos na Karibima. Ipak, u jednom od testova SpaceX je uspješno izveo impresivni manevar „štapića za jelo“ – kada je pojačivač rakete prilikom povratka na Zemlju uhvaćen u goleme mehaničke ruke. No, samo nekoliko mjeseci kasnije, u lipnju, Starship je eksplodirao na lansirnoj rampi u Teksasu tijekom priprema za novi probni let.