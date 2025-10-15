Španjolski modni div pretrpio veliki hakerski napad, kompromitirani podaci korisnika

Prema službenoj obavijesti, kompromitirani su osnovni kontaktni podaci korisnika – ime (bez prezimena), država, poštanski broj, adresa e-pošte i broj telefona. Mango naglašava da nije došlo do curenja osjetljivih informacija poput bankovnih ili kartičnih podataka, identifikacijskih dokumenata, lozinki ili korisničkih pristupnih podataka.

Španjolski modni brend Mango potvrdio je kako je jedan od njegovih vanjskih marketinških servisa pretrpio neautorizirani pristup korisničkim podacima, što je rezultiralo 'ograničenim curenjem informacija iz marketinških kampanja '. Tvrtka je istaknula da su njihovi interni 'sustavi i infrastruktura ostali netaknuti, a poslovanje se odvija neometano'.

'Čim smo postali svjesni incidenta, odmah smo aktivirali sve sigurnosne protokole i obavijestili agenciju za zaštitu podataka te nadležna tijela', priopćila je tvrtka, dodajući da se komunikacija korisnicima upućuje iz predostrožnosti. 'Žao nam je zbog neugodnosti koje je ovaj incident mogao izazvati', poručili su iz Manga.

Incident se dogodio sredinom listopada, a Mango je odmah aktivirao sigurnosne protokole i obavijestio nadležna tijela. Iako su sustavi i poslovanje ostali neometani, prema tvrdnjama brenda, Mango poziva kupce na oprez zbog mogućih pokušaja prijevare putem e-maila i telefona. Za dodatne informacije korisnicima je na raspolaganju e-mail adresa personaldata@mango.com.

Modna industrija u posljednje se vrijeme suočava s učestalim kibernetičkim napadima. Prošle godine napadnuta je i grupacija Tendam, koja upravlja brendovima poput Cortefiel i Springfield, a hakeri su tada zahtijevali 800 tisuća eura otkupnine za 720 gigabajta ukradenih podataka. Slične su incidente nedavno prijavili i El Corte Ingles, Hoff, te brojni svjetski brendovi poput Adidasa, Decathlona, Cartiera, Chanela i Diora.

Prema podacima konzultantske kuće McKinsey, samo u 2025. godini troškovi uzrokovani kibernetičkim napadima doseći će 10,5 milijardi dolara, što je 300 posto više nego prije deset godina. Istodobno, globalna ulaganja u kibernetičku sigurnost rastu - s 140 milijardi dolara u 2020. na oko 200 milijardi u 2024. godini, a tržište sigurnosti trećih strana očekuje se da će rasti prosječnom stopom od 12,4 posto godišnje do 2027.