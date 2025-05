Sovjetska sonda trebala je sletjeti na Veneru. Pedeset godina kasnije vraća se kući

Letjelica iz doba Hladnog rata nakon više od pola stoljeća lutanja svemirom vraća se kući. Još 1970-ih Sovjetski Savez imao je velike planove za Veneru, često nazivanu Zemljinim 'zlim blizancem'. Njezina gusta atmosfera zadržava toplinu u efektu staklenika koji je izmaknuo kontroli, čineći je najtoplijim planetom Sunčevog sustava, makar se nalazi puno dalje od Sunca nego Merkur.

No misija Venera, lansirana iz Kazahstana 31. ožujka 1972., nije uspjela ni približno onako kako su sovjetski znanstvenici planirali. Nešto je pošlo po zlu tijekom manevra motora koji je trebao postaviti letjelicu na putanju prema Veneri i ostala je zarobljena u svemiru.

Sada, 53 godine kasnije, očekuje se da će sletjeti - i to ne na svoj izvorni cilj. Znanstvenici koji prate kapsulu, poznatu kao Kosmos 482, vjeruju da će uskoro ponovno ući u Zemljinu atmosferu. Točan trenutak i mjesto pada još nisu poznati, ali najnovije procjene govore da bi to moglo biti između 9. i 11. svibnja. 'Neizvjesnost će biti prilično velika sve do samog ulaska', navodi NASA.