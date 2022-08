Solarne baklje kanibali mogle bi 'pogurati' polarna svjetla sve do sjevera Engleske

Intenzivne 'kanibalističke' solarne baklje pojavljuju se nakon dvije ili više uzastopnih sunčevih erupcija nastalih unutar kratkog vremenskog intervala

Sunce je nedavno izbacilo dva oblaka plazme te bi moglo stvoriti polarna svjetla na južnijim regijama nego inače. Dva izbacivanja koronalne mase (CME), erupcija nabijenih čestica iz Sunčeve gornje atmosfere poznatije kao korona, izletjele su 14. i 15. kolovoza, piše metrološka služba Met Office. Nakon što plazma stigne na oko 150 milijuna kilometara između zvijezde i našeg planeta, mogle bi se međusobno kanibalizirati, naglašava SpaceWeather, te stvoriti jedan puno moćniji CME.

Kanibalizacija solarnih baklji nastaje nakon što Sunce u kratkom razdoblju izbaci dvije erupcije plazme, uz uvjet da druga bude nabijenija energijiom i samim time - brža od prve. Dvostruki izboj mase trebao bi do Zemlje stići u četvrtak 18. kolovoza te bi mogao uzrokovati polarna svjetla na područjima sve do New Yorka i sjevera Engleske.