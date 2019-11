Softverski inženjeri, developeri, scrum masteri: ovo su IT poslovi po vašoj mjeri

MojPosao donosi tjedni pregled oglasa za posao. Cjelokupnu ponudu slobodnih radnih mjesta u svijetu IT-a možete proučiti na njihovom portalu i LinkedIn profilu

Zanima te rad za globalne klijente u jednoj od najjačih svjetskih agencija? Želiš se usavršavati u okruženju iskusnih digitalaca i kreativaca? Posjeduješ barem 2 godine radnog iskustva u web developmentu i solidno 'barataš' alatima poput Photoshopa, Illustratora, Figme ili Sketcha? Ako su tvoji odgovori potvrdni nemoj dvojiti niti trenutka i odmah se prijavi na oglas za poziciju Front end developer (m/ž) u tvrtki BBDO Zagreb, kreira ideje čiji je cilj rješavanje poslovnih problema klijenata. Na oglas se možeš prijaviti do 5. prosinca.

U posljednjih šest godina, Microblink se iz tvrtke sa svega nekoliko entuzijastičnih inženjera preobrazio u kompaniju sa preko 90 ambicioznih ljudi koji dijele zajedničku viziju - pojednostaviti svakodnevni život što većem broju ljudi diljem svijeta. Njihova atmosfera je ležerna i jednostavna, no s druge strane profesionalna i agilna. Unutar tvrtke gaje open-door policy i otvorenu komunikaciju. U to se možeš i sam uvjeriti prijavom na natječaj za radno mjesto: iOS Software Engineer (m/ž). Javi im se do 19. studenog.