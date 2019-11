Infobip stigao u Split: Otkrili su nam što je potrebno da se iz Hrvatske radi svjetski posao i kako teče planirani izlazak na burzu

Svaki put kad dobijete SMS poruku od svoje banke, taksi službe ili osiguranja, svaki put kada instalirate aplikacije poput Vibera, WhatsAppa ili Ubera, svaki put kad ste dobivali bilo kakvu potvrdu sličnog tipa - po svoj prilici imali ste posla s njima. Kao, uostalom, i dvije trećine svjetske populacije, dakle oko 4,7 milijardi ljudi u prošloj godini. Kažu da se kroz njihov sustav provuče oko sedam milijardi poruka dnevno, ali i taj podatak treba uzeti s rezervom jer u vremenu od razgovora za tportal do trenutka objave ovog teksta dodatno je narastao. Kao i sve ostalo vezano uz Infobip, najveći hrvatski startup i najbrže rastuću IT kompaniju u Hrvatskoj te ovom dijelu Europe

Jednako kao brojem poruka koje obrade, tako nije mudro zamarati se brojem zaposlenika jer on također eksponencijalno raste: prije samo nekoliko mjeseci iznosio je oko 1750, a danas je već preko dvije tisuće u 66 ureda otvorenih na svih šest kontinenata . Gdje god ti prst zaustavi globus, budi siguran da će naći kakvog infobipovca - od Indije i Indonezije, preko Afrike i dakako Europe, do SAD-a. Fascinantan razvoj događaja za firmicu osnovanu prije samo trinaest godina u malenom istarskom Vodnjanu. U garaži.

Ovog tjedna dogurali su napokon i do Splita, u kojem su otvorili 66. ured i zaposlili osamnaest mladih inženjera - dio s fakulteta poput FESB-a i PMF-a, ali dio su 'ukrali' velikim IT i telekomunikacijskim tvrtkama. Ovdje je Infobip otvorio svoj novi R&D centar, dakle samostalnu jedinicu posvećenu istraživanju i razvoju, što je većini mladih inženjera najuzbudljiviji mogući angažman. Četvrti takav centar u Hrvatskoj i ukupno osmi na svijetu, kažu, ima baš velik potencijal za još brži i drastičniji rast čak i od vrlo dinamičnog kompanijskog prosjeka, pa ne treba čuditi to ako nam se u ovo doba iduće godine brojka od osamnaest zaposlenih bude doimala smiješnom.

Prihod od 435 milijuna eura

'Da, što se tiče Splita, ovo je tek početak', potvrđuje za tportal Izabel Jelenić, suosnivač Infobipa i njegov današnji tehnički direktor. Otvaranje ureda u Splitu iskoristili smo da malo proćaskamo s njim o kompaniji i njenim planovima, ali i pogledu na biznis. Nije mala stvar proći put od poslovanja u garaži i ponuda za plaćanje računa doslovno u vrećama šećera, pa do godišnjeg prihoda od 435 milijuna eura i postojanog rasta od nevjerojatnih trideset posto.