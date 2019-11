Snowden iz Rusije: Ako smo nešto naučili, onda je to da će sve procuriti - prije ili kasnije

Reguliranje zaštite podataka pretpostavlja da je njihovo prikupljanje bilo ispravno i prikladno i da ne predstavlja prijetnju ili opasnost, ustvrdio je zviždač koji se publici u Lisabonu obratio video linkom

'Svijet se mijenja, pratim to već šest godina', rekao je komentirajući pitanje osobne i tehnološke sigurnosti. 'Ma koliko se ljudi sve više bune i postaju svjesni problema, često su na prave ljude bjesni iz pogrešnih razloga , svejedno govorimo li o vladama ili korporacijama.'

'Pogreška proizlazi iz samog naziva uredbe. Problem nije zaštita podataka, problem je u prikupljanju podataka', smatra Snowden. 'Reguliranje zaštite podataka pretpostavlja da je njihovo prikupljanje bilo ispravno i prikladno i da ne predstavlja prijetnju ili opasnost. I da je sasvim u redu špijunirati svakoga sve vrijeme, svejedno je li riječ o kupcima ili građanima, sve dok te informacije nikad ne procuri', upozorava Snowden.

'To ne samo da nije točno', zaključio je Snowden, ' Ako smo nešto naučili od 2013. godine, onda je to to da će sve procuriti, prije ili kasnije.'