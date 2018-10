Snapchat će puštati originalne TV serije i reality programe

U popularnoj aplikaciji nadaju se kako će izvornim sadržajem uspjeti ponovno privući korisnike i tvrtci osigurati sigurniju budućnost

Snap, tvrtka u čijem je vlasništvu aplikacija Snapchat, u sklopu projekta Snap Originals predstavila je niz od 12 originalnih TV emisija, među kojima su TV serije poput komedije braće Duplass i reality sadržaji (iza jednog od njih stoje tvorci serijala Keeping Up with the Kardashians). Sve redom će biti djelomično interaktivne.

Snap Originals će također ponuditi i novi Show Portals, pomoću kojeg će biti moći 'ući' u pojedine scene serija, kao i Lenses, Filters i druge značajke.