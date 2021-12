Sigurno ste ga koristili: Znate li koji je najkorišteniji emoji ove godine?

Crveno srce našlo se na broju dva, dok broj jedan nije iznenadio stručnjake...

Unatoč prijeziru kojim ga obasipa generacija Z, emoji suze smijeha najkorišteniji je u godini na izmaku.

Kako piše New York Times, pandemija je utjecala na sve aspekte života, od mode do hrane, no jedna stvar ostala je ista - emojiji koje šaljemo.

Prema podacima Unicode Consortiuma, devet od deset onih iz 2019., koja je bila zadnja godina s objavljenom listom, ponavlja se.

