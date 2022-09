Šef Syntija otkrio nam je što je to data mesh i kako upravljanjem podacima tvrtke mogu unaprijediti poslovanje

Davorin Cetto, suosnivač i izvršni direktor zagrebačke data inženjering tvrtke Syntio, održat će predavanje na jednoj od vodećih data konferencija na svijetu - Big Data LDN - sljedeći tjedan u Londonu. Tim povodom popričali smo s njim pa nam je otkrio više o konferenciji, data meshu i tome kako tvrtke upravljanjem podacima mogu unaprijediti svoje poslovanje

Što zapravo znači data mesh?

Data mesh, kao decentralizirano upravljanje različitim podacima na razini cijele kompanije, osigurava bolju poslovnu agilnost. Odvajanje podataka od sustava koji ih stvaraju osigurava i brže reakcije. Podaci se lakše koriste i iz njih se može izvući prava vrijednost, i to na mnogo brži način. U Syntiju smo razvili platformu koja povezuje sustave podataka klijenata s cloudom. Cilj je omogućiti unapređenje poslovanja integracijom i obradom podataka u stvarnom vremenu te donošenje odluka na temelju aktualnih podataka. Izgradnjom platforme za distribuirane podatke i dijeljenjem, kao neke vrste templatea u cijeloj organizaciji, kompanije mogu ubrzati svoju digitalnu transformaciju, omogućiti poslovnu agilnost i brže iskoristiti vrijednost postojećih podataka.

Možete li nam na jednom plastičnom primjeru objasniti kako data mesh može pomoći kompanijama?

Jedan od koncepata koje omogućuje data mesh je takozvani data-as-a-product, a on omogućuje brže stvaranje vrijednosti. U mnogim tvrtkama pristup podacima radi testiranja teorije najsporiji je dio prilikom izgradnje novih značajki i proizvoda, pa puno njih testira samo sigurne teorije zbog ulaganja u vrijeme i infrastrukturu potrebnu za provođenje testa.

Uz data mesh, koji osigurava dijeljenje podataka odgovarajuće kvalitete, timovi mogu testirati svoje teorije vrlo brzo i uz vrlo male početne troškove. To znači da je stvaranje novih proizvoda, onih koji proizvode vrijednost - brže, povoljnije i jednostavnije. Smanjenje troškova i brzina ne mogu se podcijeniti, jer riječ je o ključnim prednostima i stvarnoj koristi za svaku tvrtku. Uzimajući to u obzir, vjerojatnije je da ćete se odlučiti za riskantniji pristup proizvodima jer si možete priuštiti rizik. To znači da je vjerojatnije da će tvrtke uvesti inovacije i ponuditi revolucionarne značajke koje će korisnicima biti privlačnije, umjesto dosadnog, sigurnog pristupa kopiranog od onih kompanija koje su već na vrhu.

Ove godine uvršteni ste na FT-ovu listu 1000 najbrže rastućih kompanija, a najbrže rastući bili ste u Hrvatskoj. Recite nam više o Syntiju.

Syntio je data inženjering tvrtka iz Zagreba koja trenutačno zapošljava oko 100 ljudi, s ambicijom daljnjeg rasta. Zahvaljujući pozitivnim poslovnim rezultatima, ove godine Financial Times proglasio nas je najbrže rastućom IT tvrtkom u Hrvatskoj i 55. u tom sektoru u Europi, na što smo zaista ponosni. To je dodatna potvrda da radimo kvalitetne stvari, što potvrđuju i naši sve brojniji klijenti koji se nalaze na potezu od Skandinavije, preko SAD-a, do Južne Afrike. Riječ je o renomiranim globalnim tvrtkama koje prepoznaju stvarnu vrijednost iskorištavanja podataka s ciljem daljnjeg unaprjeđenja poslovanja. Pritom smo partner triju vodećih cloud vendora na tržištu – Google Clouda, Microsoft Azurea i Amazon AWS-a.