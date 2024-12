Šef PlayStationa: 'AI nikada neće zamijeniti ljudski dodir u videoigrama'

Hulst je priznao da AI mijenja gejming, no naglasio je da će kreativci uvijek imati svoju ulogu: 'Vjerujem da će postojati dvostruka potražnja: za AI-jem pokretanim inovativnim iskustvima te za ručno izrađenim, pažljivo osmišljenim sadržajem. Ključno je pronaći ravnotežu između korištenja AI-ja i očuvanja ljudskog dodira.'

Izazovi i neuspjesi

Od preuzimanja dužnosti u lipnju, Hulst i njegov kolega Hideaki Nishino suočili su se s nizom problema, uključujući neuspjeh igre Concord, povučene s tržišta nakon negativnog prijema, a studio je zatvoren. Osim toga, cijena nove konzole PlayStation 5 Pro izazvala je kritike.

Njihov model dvostrukog vodstva također je privukao pažnju u industriji. Hulst nadzire softver dok Nishino vodi hardver, što su opisali kao način za postizanje veće fokusiranosti.

Unatoč problemima, PlayStation je doživio uspjeh s igrom Astro Bot, izdane u rujnu, a već je dobila nekoliko nominacija za naslov godine.

Pogled u budućnost

Sony istražuje nove načine igranja, uključujući uspjeh prijenosnog uređaja PlayStation Portal. Uređaj omogućava igranje igara putem streaminga, a najavljen je i beta program za izravno streamanje putem oblaka.

Tvrtka također planira proširiti svoje igre na filmsku i televizijsku industriju. Serija 'The Last of Us' i film 'Uncharted' već su postigli značajan uspjeh te se radi na adaptaciji igre God of War za Amazon Prime.

Hulst je istaknuo da želi uzdići brend PlayStation izvan svijeta igara - 'unutar šire industrije zabave'.