Šef Amazona ne otpisuje Zemlju i ima neobičnu viziju svemira s 'tisuću Mozarta i tisuću Einstena'

'U Sunčevu sustavu moglo bi se naseliti bilijun ljudi. Tako bismo mogli imati tisuću Mozarta, tisuću Einstena. Zamislite kakva bi nevjerojatna civilizacija to bila', poručuje Jeff Bezos

Tijekom privatnog događanja u klubu Yale u New Yorku (SAD) Bezos je u polusatnom izlaganju iznio svoju viziju budućnosti istraživanja svemira.

Komercijalni letovi u svemir danas su, rekao je Bezos, skupi zato što se oslanjaju na pouzdanost, zbog čega je prateća industrija ograničena mogućnostima koje nude konzervativni sustavi lansiranja. Put naprijed vodi nas kroz dokazivanje sigurnosti i vrijednosti sustava u kojima recikliramo raketne sustave.

Nismo u svemiru dovoljno često

Bezos je istaknuo kako New Shepard, suborbitalno turističko vozilo koje Blue Origin razvija, kao i druge slične tehnologije ne isprobavamo dovoljno često. 'Letjelice s kojima najviše letimo otisnu se u svemir s teretom nekoliko desetaka puta godišnje. Nećete postati doista dobri u nečemu ako to radite tek nekoliko desetaka puta godišnje. Trebamo češće ići u svemir', upozorio je Bezos.

Pritom nije dovoljno da sustavi za lansiranje raketa budu dobri sami po sebi već moraju biti jednostavni za korištenje kako bi troškovi lansiranja pali. U Blue Originu, rekao je Bezos, nastoje razviti sustave i vozila koji će biti moguće operativno koristiti iznova i iznova.

Kao što su se Mark Zuckerberg i on oslonili na postojeću internetsku infrastrukturu kako bi razvili globalne tvrtke kao što su Facebook i Amazon radeći u studentskoj sobi ili garaži, tako bi se trebao pojaviti i netko poput njih za putovanje u svemir.

Bezos smatra kako to trenutno nije moguće jer su troškovi previsoki zbog toga što treba razviti velik dio infratrukture. 'Nećemo danas vidjeti Marka Zuckerberga u svemirskoj industriji. To je nemoguće. Dva klinca u studentskoj sobi ne mogu pokrenuti ništa značajno u svemiru danas', ustvrdio je.

Njegov je cilj preusmjeriti imovinu koju je stekao zahvaljujući Amazonu u razvoj infrastrukture koja će pomoći idućoj generaciji poduzetnika, svojevrsnu transportnu mrežu. To je cilj Blue Origina.

New Shepard, 18 metara visoka raketa namijenjena svemirskom turizmu, može se sama prizemljiti nakon lansiranja. Samo gorivo nije toliko skupo - manje od milijun američkih dolara za nekoliko puta veću raketu New Glenn (95,4 m) - koliko troškove diže to što skup hardver ne koristimo višekratno. Bezos vjeruje kako bi trebalo biti lakše ponovno koristiti veće rakete.