NASA najavila ambicioznu misiju: Svakih pola godine radit će novu mapu neba

Američka svemirska agencija NASA najavila je ambicioznu novu misiju, čiji je cilj razumijevanje osnovnih elemenata svemira i određivanje koliko su u galaksiji Mliječni put rasprostranjeni osnovni elementi za život kakav poznajemo

Dvogodišnja misija Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (SPHEREx) krenut će 2023. godine i raspolagat će proračunom od 242 milijuna američkih dolara. Predvodit će ju James Bocka s California Institute of Technology.

Svakih šest mjeseci SPHEREx će napraviti novu mapu neba. Koristeći tehnologije sa satelita okrenutih prema Zemlji i svemirskih letjelica usmjerenih prema Marsu ta će mapa prikazivati nebo u 96 različitih dijelova spektra boja.