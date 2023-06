Saznali smo sve o uzbudljivoj igri iz domaće kuhinje: Poruka će stići do naših fanova!

Kao i sve startupe, nastanak Today's Gamesa motivirala je želja za stvaranjem nečeg novog. Kosić se od 2020. u Dwizardsima fokusira na razvoj weba i softvera, no ističe: 'Razmišljajući o budućnosti Dwizardsa te ideji kako se istaknuti u odnosu na konkurenciju, često sam čuo od mnogih sugovornika da treba izbaciti svoj proizvod, a smanjivati agencijski posao za klijente, čime se trenutno isključivo bavimo.' Tržište je, njegovim riječima, puno vrlo sličnih proizvoda, a korisnici specijaliziranog softvera obično su vezani uz jednu uslugu i teško ih je 'odvući' na neko drugo rješenje.

Gejming industrija u Hrvatskoj česta je tema koja donosi priču o uspjesima, bilo da je riječ o međunarodnom postignuću brendova poput Croteama, bilo indie čudima poput Pinea, 2x2 Gamesa ili Gamechucka. Gejming startupi su, bez dvojbe, vrlo in, a jedan od njih unovačio je nekoliko veterana industrije i započeo rad na neobičnoj futurističkoj metroidvaniji pod imenom ReSetna .

Metroidvania je žanr iz zlatne ere Nintenda, odnosno iz igara Metroid Prime i Castlevania . Riječ je o 2D akcijskim platformerima u kojima glavni lik putuje složenim labirintom koji postupno otkriva zahvaljujući različitim nadogradnjama. Nedostupna mjesta s vremenom postaju put prema neotkrivenim dijelovima mape, konstantno nagrađujući igrače osjećajem dostignuća. Popularni predstavnici ovog žanra danas se smatraju kultnim hitovima. Dead Cells, Hollow Knight, Super Metroid, Castlevania: Symphony of the Night samo su neki od uspješnih predstavnika ovog iznimnog žanra igara.

'Pružila nam se mogućnost ulaska u razvoj složene videoigre u sklopu same kompanije, a cijela se stvar brzo iskristalizirala kao savršen proizvod koji bi Dwizards mogao plasirati', objašnjava Kosić. Iza odluke se, tim rečeno, nalazi poslovno planiranje na tržištu na kojem konkurencija nije zgusnuta kao u Dwizardsovoj primarnoj djelatnosti.

Početak putovanja

Pitamo o procesu razvoja i doznajemo da je ReSetna u relativno ranom stadiju razvoja. Na koncept su radili dva mjeseca, a punokrvni je rad ušao u treći mjesec, što znači da je igra u petom mjesecu razvoja. 'Igra će biti metroidvania u najboljem izdanju – imat će vrlo dobro razvijenu, zanimljivu i intrigantnu priču, ogromnu mapu za istraživanje te će biti zahtjevna u smislu da će igrači imati osjećaj i dojam uspjeha nakon što poraze određenog bossa', objašnjava nam naš sugovornik. 'Ciljani gameplay trebao bi trajati između dvadesetak i trideset sati. Tema igre bit će znanstvena fantastika, a neki dizajnerski elementi učinit će je različitom od konkurencije', dodaje.

Tim stručnjaka

Kosić navodi da u timu Today's Gamesa ima deset iskusnih ljudi koji su stekli znanje u domaćim i stranim studijima. Što se potencijalnog širenja tiče, Dwizards je uvjeren da su 'sva bitna mjesta popunjena' te su ponosni na svoj tim. Igra je planirana za sve relevantne platforme na kojima će izaći prvog dana ili u kasnijem kraćem periodu. Jedno što je sigurno to je da će ReSetna biti lansirana na PC-ju putem Steama i Epic Games Storea, kao i na PlayStationu 5, Xbox Seriesu X/S i Nintendovom Switchu. Zanimljiv detalj je to što će, šest do dvanaest mjeseci kasnije, izaći i na mobilnim platformama.