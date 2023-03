Gejming studio iz Novske razvija horor videoigru koja se odvija u - ruralnoj Hrvatskoj, a evo zašto je vole i youtuberi

Domišljati tim developera iz studija Misfit Village na prošlom je Steam Game Festu svojom horor igrom 'Go Home Annie' privukao hrpu znatiželjnih gejmera, a kao sastojke za 'recept uspjeha' nabrajaju dugogodišnji mukotrpan rad, sreću i neočekivan interes brojnih 'let's play' youtubera

Misfit Village iz Novske definitivno je pogodio taj special sauce nadolazećom horor avanturom Go Home Annie . Riječ je o igri temeljenoj na etabliranom kolaborativnom književnom projektu SCP Foundationa, stalno rastućoj kolekciji kratkih internetskih priča o tajnoj vladinoj organizaciji koja sakuplja i 'kontaminira' paranormalne objekte i pojave. SCP je do danas inspirirao radove u brojnim medijima, uključujući videoigre koje ime inspiracije nose na ramenu, kao i onih koje otvoreno crpe inspiraciju, poput Remedyjevog Controla.

''Go Home Annie' je spoj više ideja koje su mi se godinama stvarale u glavi. Počevši s horor pričom koja se prividno odvija u klasičnoj atmosferi uklete kuće, a na kraju saznajemo da je sve bio pokus u kontroliranoj okolini', rekao nam je kreator igre i direktor Misfit Villagea, Mladen Bošnjak. Drugi faktor prilikom izabira teme 'Go Home Annie' dolazi od zasićenja sličnim igrama u kojima je centralni fokus na standardnoj američkoj kući.

Tim je to pokušao riješiti smještanjem radnje u ruralno područje Hrvatske - s hrvatskim motivima iza svakog ugla. Nakon što su odlučili o mjestu radnje, Bošnjak je skočio duboko u zečju rupu SCP Foundationovog fundusa kratkih priča te postao velikim fanom. S obzirom na to da je SCP Foundation uvijek otvoren za adaptaciju materijala uz držanje nekoliko pravila, shvatio je da bi se njihova priča mogla uspješno uklopiti u taj univerzum.

Najbolje priče iz SCP-ova univerzuma tim je izabrao uz pomoć te zajednice, uz naglasak na one koje bi se najljepše mogle provesti u formatu videoigre. Misfit Village je, nakon što je odabrao priče koje bi mogle upasti u 'Annie', pitao fanove SCP-a za mišljenje, što je posredno stvorilo entuzijazam zajednice za samu igru, no nitko nije očekivao to koliko će ona zapravo uspjeti na YouTubeu.

Popularnost igre je tijekom mjeseca neprestano rasla, što je kulminiralo time da su je počeli igrati youtuberi koji vole horor igre. 'Čini se da je 'Go Home Annie' zabavna za gledanje koliko i za igranje. To nismo uopće planirali, ali je dobrodošlo kao iznenađenje', komentirao je Bošnjak.

Ambiciozan projekt, ambiciozni planovi

Demo 'Go Home Annie' dostupan je putem Steama. Konačni proizvod je, doduše, još daleko od nas s obzirom na to da je igra u statusu razvoja. 'Unatoč tome, tim ima ambiciozne planove. 'Go Home Annie' je još u početku razvoja zamišljena kao prvi dio antologije kratkih horor igara. One neće nužno biti povezane likovima i radnjom, već gameplay elementima i osjećajem koji dobijete dok igrate. Ovako kratka igra nije idealna za DLC, ali svakako očekujte nastavak ili drugi dio antologije ako 'Annie' uspije', zaključuje Bošnjak.