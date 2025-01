Samsung priprema novitete: Što će donijeti novi uređaji?

Procesor i performanse

Galaxy S25 serija u SAD-u će koristiti Qualcommov Snapdragon 8 Elite procesor, predstavljen u listopadu. Ovo je čip s naglaskom na generativne AI značajke, što se uklapa u Samsungovu AI strategiju. Leaker Ice Universe tvrdi da će Samsung ove godine odustati od korištenja Exynos čipova, što bi eliminiralo dosadašnje razlike u performansama između modela u različitim regijama.

Kamere

Očekuje se da će Galaxy S25 Ultra zadržati glavni senzor od 200 MP, uz 10 MP 3x zoom i 50 MP 5x zoom. Jedina veća promjena bit će ultraširoki senzor, koji će sa 12 MP skočiti na 50 MP.

AI značajke i softver

Samsungova nadogradnja korisničkog sučelja, One UI 7, temeljena na Androidu 15, imat će integrirane AI funkcionalnosti. Glasine spominju 'AI agenta' koji će nuditi personalizirane prijedloge za odjeću ili prijevoz, no kako će to izgledati u praksi, ostaje vidjeti.

Bežično punjenje i Qi2 standard

S25 serija podržavat će Qi2 standard za bežično punjenje. Međutim, leakeri tvrde da Samsung neće uključiti ugrađene magnete za MagSafe funkcionalnost, već će ponuditi službene maske s magnetskim prstenom.