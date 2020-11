Samoborski Razbijači valova nisu prespavali pandemiju: Ove godine osmislili su i izradili čak pet novih inovacija, a evo što su nam ispričali

Pandemija je odgodila održavanje većine inovatorskih sajmova, no to ne znači da inovatori spavaju. Oni i dalje smišljaju kako da nam olakšaju život, a samoborski inovator Frano Pokrajčić posljednjih mjeseci osmislio je ne jednu ili dvije, nego čak pet inovacija, jednu bolju od druge

Kako privezati čamac ili brod izvan luke, to pitanje oduvijek muči mornare i lađare. Samoborski inovatori, poznati po branama od poplava i Razbijaču valova , pozabavili su se i tom temom. U manje od dva mjeseca osmislili su i izgradili Mobilni vez, a on je na nedavnom sajmu inovacija Arka osvojio srebrnu medalju.

Mobilni vez sastoji se od pontona, odnosno pjenom ispunjene plastične cijevi, gazne ploče od stiropora debelog 10 centimetara, metalnih okvira i ograde te sustava za sidrenje. No to nije sve: ovaj sustav može poslužiti kao spremnik pitke vode te vas opskrbiti i električnom energijom zahvaljujući solarnim panelima koje je Vlainić postavio na zračne jastuke.

No to ne znači da Pokrajčići miruju. Uz već potvrđeni Razbijač valova i Mobilni vez, oni će nam narednih dana predstaviti još neka praktična rješenja koja bi nam trebala olakšati život. Za početak, tu su njihove praktične cijevi za navodnjavanje poljoprivrednih površina i plantažnih nasada - voćnjaka, vinograda i maslinika u sušnim razdobljima - te izbacivanje vode iz poplavljenih objekata.

U prosincu će predstaviti i plastenik veličine 18 x 10 metara, otporan na tuču i vjetar, a spremaju i šator-hladnjak. Riječ je o mobilnoj komori veličine četiri s dva metra za skladištenje jaja, sireva, voća i povrća. 'Tata je osmislio način na koji da se roba direktno na polju skladišti u hladnjak i tako prenosi do tržnica', hvali Tomislav novu ideju svog oca Frane.

Stvar je i higijenska jer na putu od polja do kupca prolazi kroz minimalan broj ruku. A to je u ovo doba pandemije velika prednost.

'Ma tata je genijalac', kaže Tomislav najavljujući još jednu Pokrajčićevu inovaciju: električni bicikl pokretan Sunčevom energijom.

Na ideju je tata Frano došao gledajući dostavljače koji svakodnevno jure okolo raznoseći hranu na biciklima. Mislio je i mislio kako bi im olakšao posao, da ne moraju na leđima nositi velike torbe s hranom i pićem. I tako je osmislio rješenje: bicikl/tricikl u kojem se stvari prenose u košari. A kad je već košara tu, zašto se na nju ne bi stavili solarni paneli koji bi upijali energiju Sunca i njome napajali hladnjak u kojem se čuva hrana? A kad nema Sunca, energija bi se dobivala iz električnog pogona.

Zvuči jednostavno kad Pokrajčići ispričaju što su i kako napravili. No tako je to uvijek s genijalcima i njihovim idejama; čini se da bi to svatko mogao napraviti, samo da se prvi sjetio. Kao što to već godinama čini Frano Pokrajčić uz pomoć svoje obitelji i znanaca zanesenjaka.