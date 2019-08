Njihovim razbijačem valova svoje gradove žele zaštititi sve od Brazila do Hong Konga, a poduzetna obitelj iz Samobora tu ne planira stati...

U halu pored Samobora dovela nas je želja da se na vlastite oči uvjerimo u priču o izumima koji ubiru medalje na svjetskim izložbama inovacija. Riječ je o traženoj robi koja bi mogla spasiti brojne živote, zgrade, brodove... Posebno su zanimljiva dva rješenja - jedno je namijenjeno zaštiti od poplava, a drugo razbijanju valova

Razbijač se ne postavlja u more bez veze, kako se kome svidi. Iza svega stoji ozbiljna matematika .

Razbijač valova! Zvuči moćno, no čemu služi i kako uopće radi? Riječ je o sustavu koji bi trebao zaštititi plaže i luke prilikom jačeg juga. Sustav radi po principu zračnih jastuka koji se napušu zrakom, povežu i postave da plutaju na površini. Uzburkano more udara o zračne jastuke, valovi se slamaju te gube na veličini i snazi.

'Naš razbijač istovremeno štiti od erozije tla, proizvodi energiju i prikuplja otpad . To je zapravo proizvod s četiri funkcije', objašnjava Tomislav.

Zračni jastuk i mreže lancima su povezani s utezima na morskom dnu, a taj sustav smanjuje snagu vala za 50 posto. Istovremeno, postavljanje zračnih jastuka brže je i jeftinije od dizanja kamenih zidova i brana ispred marina i uvijek se lako mogu izmjestiti po potrebi. No razbijanje valova nije jedina namjena ove inovacije.

Razbijač valova je kao izum zaštićen u 159 zemalja svijeta, a nakon što je predstavljen u Ženevi i Silicijskoj dolini zanimanje za njega pokazali su širom svijeta.

'Amerika, Brazil, Argentina, Čile, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Hong Kong... Upiti dolaze sa svih strana svijeta', ponosan je Tomislav te je osobno otišao po zlato u Kaliforniju.

Spas za Veneciju i New Orleans?

Njihov inovativni sustav obrane od valova već se sada može koristiti, a prednost mu je i to što je prilagodljiv i što se njegov promjer može povećati na čak tri metra. A to je već dovoljno impozantna brana koja bi mogla razbiti ne samo valove što udaraju o najljepše plaže Jadrana ili Rio de Janeira, nego i prikočiti južine koje preplavljuju Veneciju ili prijete New Orleansu. A kao bonus ukrotiti snagu valova i pretvoriti je u električnu energiju.