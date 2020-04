Pitali smo hrvatske inovatore kako se snalaze u pandmemiji, jesu li digli ruke od novih projekata ili im i u ovakvim otežanim okolnostima i dalje svježe ideje padaju na pamet. Evo što su nam rekli.

'Nekad si znam nakapati koju kapljicu eukaliptusa na kapicu, osjetim olakšanje, ali to nije to bez masažera ', objašnjava Dorotea. 'Nadam se da će, kad ovo sve prođe, masažeri napokon stići i da ću uspješno završiti prototip. Čekam bolje dane i prilagođavam se novonastaloj situaciji.'

'Taman sam na internetu naišla na prikladne masažere za kapicu. Htjela sam ih naručiti kako bi moj prototip ugledao svjetlo dana, ali je situacija takva da zbog korone ne mogu stići i da se duže čeka', kaže Dorotea. Kapicu ima spremnu, kao i ulje eukaliptusa. Nabavila je i druga ulja, ali njoj najviše odgovara baš eukaliptusovo. No to je sve od osobe do osobe.

Novim uvjetima i radu od kuće prilagodili su se i u Citusu. Ova tvrtka Tomislava Bronzina već više od dva desetljeća posluje osvojili su više od 60 nagrada za inovacije u ICT-u. Priznanja su im dodjeljivana širom svijeta, u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi, Rusiji, Tajvanu, Južnoj Koreji, Maleziji...

Iz Malezije su se krajem veljače jedva vratili s još jednom zlatnom medaljom za njihovo rješenje Individualizacije anonimnih identiteta korištenjem umjetne inteligencije. Izvukli su se iz zemlje taman prije no što su se zatvorile granice i sad rade od kuće.

'Mi smo specifična branša koja i inače, zbog vremenskih zona i razlika na drugim kontinentima i klijentima s kojima tamo radimo, dosta radi od kuće', kaže Brigita Prole iz Citusa. 'Nama je rad od kuće posve uobičajen no puno naših klijenata nema tu praksu niti im to omogućava njihova vrsta posla.'

Zadnjih tjedana pomažu im da se prilagode novim uvjetima i načinima rada. Posložili su im sustave, educirali ih u korištenju raznih alata, organizirali timove...

'Hrvatska se preko noći prilično digitalizirala no bilo bi nam draže da se to dogodilo u normalnim uvjetima', kaže Prole. Situacija je iznimna no to ne znači da im se po glavi ne vrzmaju razne ideje. Umjetna inteligencija na kojoj rade ima veliki potencijal u zdravstvu. Sad fino poliraju svoje rješenje i prilagođavaju ga zahtjevima naručitelja.

U situaciji u kojoj se preporučuje socijalna distanca, njihova digitalna platforma kojom se stvarima upravlja pokretima ruku, bez potrebe za fizičkim dodirivanjem ekrana, miša ili tipkovnice, mogla bi biti sljedeća velika stvar.

'Činjenica da nema nikakvog fizičkog dodira između korisnika i proizvoda čini ovo rješenje potpuno higijenskim, osobito u uvjetima u kojima puno ljudi koristi isti proizvod', smatra Prole.