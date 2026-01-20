Rušenje 'američkog sna': Je li ovo zadnja prilika za bogaćenje prije nego što novac izgubi smisao?

Silicijska dolina oduvijek je bila tvornica velikih snova, no ideja koja je godinama kružila Redditom, hakerskim kućama i startup inkubatorima danas sve više poprima oblik ozbiljne društvene tjeskobe: je li aktualni AI bum posljednja prilika za bogaćenje prije nego što umjetna inteligencija učini novac gotovo besmislenim? Tom se temom bavi Wall Street Journal u velikoj analizi

U najradikalnijoj verziji tog straha tehnološke kompanije i njihovi čelnici postat će nova, zatvorena kasta s praktički neograničenim bogatstvom. Svi ostali ostat će bez realnih mogućnosti stvaranja prihoda jer će umjetna inteligencija preuzeti njihove poslove, tržišta i prilike. Drugim riječima, most prema 'američkom snu' uskoro bi se mogao podići, a pitanje je samo tko će ostati s pogrešne strane, piše Wall Street Journal. Da napomenemo, američki san je ideja da svatko – bez obzira na podrijetlo, klasu, bogatstvo ili veze – može radom, upornošću i inicijativom postići materijalni uspjeh, društvenu mobilnost i osobnu slobodu. Na prvu takav scenarij zvuči kao znanstvena fantastika, no u San Franciscu sve se češće doživljava kao realna prijetnja i pomaže objasniti rastuću klasnu nervozu u Kaliforniji, u kojoj jača pokret za oporezivanje milijardera, priuštivo stanovanje postaje nedostižan luksuz, a srednja klasa sve više djeluje kao relikt prošlosti.

Taj osjećaj samo pojačavaju javni istupi tehnoloških magnata. Uspon OpenAI-a Sama Altmana, utjecaj Elona Muska te upozorenja Daria Amodeija iz Anthropica o mogućoj novoj Velikoj depresiji, u kojoj bi masovno nestajali poslovi, oblikuju narativ duboke nesigurnosti. 'Prijelaz neće biti gladak', rekao je Musk nedavno u jednom od podcasta. 'Čekaju nas radikalne promjene, društveni nemiri i golemo bogatstvo.' I to, kako sam kaže, u najboljem mogućem scenariju. >>Pročitajte više OVDJE<< Povijest tehnoloških revolucija doista je puna pobjednika i gubitnika, a optimisti vole podsjećati na to da je tehnološki napredak dosad koristio svima. No sada se sve češće govori o masovnom gubitku radnih mjesta zbog automatizacije i potrebe za javnim sigurnosnim mrežama poput univerzalnog temeljnog dohotka (UBI). No ni sam Altman više nije siguran da je UBI rješenje. 'Ljudi trebaju osjećaj kontrole i sudjelovanja u oblikovanju budućnosti', rekao je prošle godine. 'Ako im kažete da će AI sve raditi, a oni dobivati dividendu, to neće djelovati dobro na njih, ni psihološki, ni društveno.'

Što ako novac izgubi svoju ulogu? Ako novac izgubi svoju ulogu, tvrde neki, ključnu vrijednost mogli bi imati ograničeni resursi, poput umjetnosti ili nekretnina. Musk je i sam sugerirao da u svijetu obilja, u kojem roboti obavljaju fizički rad, a AI kognitivni, pojam novca gubi smisao. Na jednoj konferenciji rekao je da u uvjetima bez oskudice 'nije jasno čemu novac uopće služi', a nedavno je otišao i korak dalje, poručivši ljudima da se ne brinu previše oko mirovinske štednje jer će im AI ionako osigurati zdravstvenu skrb i zabavu. Takve izjave, međutim, zvuče drugačije kada dolaze od čovjeka koji se istodobno bori za paket nagrađivanja od bilijun dolara u Tesli, tvrdeći da mu novac nije važan, već kontrola nad kompanijom.