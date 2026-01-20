STRAH U SILICIJSKOJ DOLINI

Rušenje 'američkog sna': Je li ovo zadnja prilika za bogaćenje prije nego što novac izgubi smisao?

L. Š.

20.01.2026 u 21:12

Elon Musk, Sam Altman, Dario Amodei
Elon Musk, Sam Altman, Dario Amodei Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik / JIM LO SCALZO, CAROLINE BREHMAN - EPA / Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia
Silicijska dolina oduvijek je bila tvornica velikih snova, no ideja koja je godinama kružila Redditom, hakerskim kućama i startup inkubatorima danas sve više poprima oblik ozbiljne društvene tjeskobe: je li aktualni AI bum posljednja prilika za bogaćenje prije nego što umjetna inteligencija učini novac gotovo besmislenim? Tom se temom bavi Wall Street Journal u velikoj analizi

U najradikalnijoj verziji tog straha tehnološke kompanije i njihovi čelnici postat će nova, zatvorena kasta s praktički neograničenim bogatstvom. Svi ostali ostat će bez realnih mogućnosti stvaranja prihoda jer će umjetna inteligencija preuzeti njihove poslove, tržišta i prilike. Drugim riječima, most prema 'američkom snu' uskoro bi se mogao podići, a pitanje je samo tko će ostati s pogrešne strane, piše Wall Street Journal.

Da napomenemo, američki san je ideja da svatko – bez obzira na podrijetlo, klasu, bogatstvo ili veze – može radom, upornošću i inicijativom postići materijalni uspjeh, društvenu mobilnost i osobnu slobodu.

Na prvu takav scenarij zvuči kao znanstvena fantastika, no u San Franciscu sve se češće doživljava kao realna prijetnja i pomaže objasniti rastuću klasnu nervozu u Kaliforniji, u kojoj jača pokret za oporezivanje milijardera, priuštivo stanovanje postaje nedostižan luksuz, a srednja klasa sve više djeluje kao relikt prošlosti.

Taj osjećaj samo pojačavaju javni istupi tehnoloških magnata. Uspon OpenAI-a Sama Altmana, utjecaj Elona Muska te upozorenja Daria Amodeija iz Anthropica o mogućoj novoj Velikoj depresiji, u kojoj bi masovno nestajali poslovi, oblikuju narativ duboke nesigurnosti.

'Prijelaz neće biti gladak', rekao je Musk nedavno u jednom od podcasta. 'Čekaju nas radikalne promjene, društveni nemiri i golemo bogatstvo.' I to, kako sam kaže, u najboljem mogućem scenariju. >>Pročitajte više OVDJE<<

Povijest tehnoloških revolucija doista je puna pobjednika i gubitnika, a optimisti vole podsjećati na to da je tehnološki napredak dosad koristio svima. No sada se sve češće govori o masovnom gubitku radnih mjesta zbog automatizacije i potrebe za javnim sigurnosnim mrežama poput univerzalnog temeljnog dohotka (UBI).

No ni sam Altman više nije siguran da je UBI rješenje. 'Ljudi trebaju osjećaj kontrole i sudjelovanja u oblikovanju budućnosti', rekao je prošle godine. 'Ako im kažete da će AI sve raditi, a oni dobivati dividendu, to neće djelovati dobro na njih, ni psihološki, ni društveno.'

Elon Musk
Elon Musk Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO

Što ako novac izgubi svoju ulogu?

Ako novac izgubi svoju ulogu, tvrde neki, ključnu vrijednost mogli bi imati ograničeni resursi, poput umjetnosti ili nekretnina. Musk je i sam sugerirao da u svijetu obilja, u kojem roboti obavljaju fizički rad, a AI kognitivni, pojam novca gubi smisao. Na jednoj konferenciji rekao je da u uvjetima bez oskudice 'nije jasno čemu novac uopće služi', a nedavno je otišao i korak dalje, poručivši ljudima da se ne brinu previše oko mirovinske štednje jer će im AI ionako osigurati zdravstvenu skrb i zabavu.

Takve izjave, međutim, zvuče drugačije kada dolaze od čovjeka koji se istodobno bori za paket nagrađivanja od bilijun dolara u Tesli, tvrdeći da mu novac nije važan, već kontrola nad kompanijom.

Sam Altman, OpenAI
Sam Altman, OpenAI Izvor: EPA / Autor: Franck Robichon

U takvom okruženju ne čudi to da se Silicijskom dolinom širi mentalitet 'obogati se sada ili nikad'. Mladi ljudi zaposleni u AI startupovima sve češće govore o ovom trenutku kao posljednjoj prilici za stvaranje generacijskog bogatstva. 'Ovo je zadnja šansa', rekao je prošle jeseni jedan od njih za lokalni medij. 'Ako je propustiš, završit ćeš u trajnoj potklasi.'

Sličan ton pojavio se i na društvenim mrežama, kojima su se proširile tvrdnje – netočne – da je direktor Nvidije Jensen Huang upozorio da je razdoblje od 2025. do 2030. godine 'posljednja prilika za obične ljude da se obogate tehnologijom'. Huang to nikada nije rekao; naprotiv, u javnim nastupima govori o AI-u kao potencijalno izjednačavajućoj sili.

Ipak, očekivanja novih IPO-a OpenAI-a, Anthropica i drugih hrane FOMO (strah od propuštanja, op.a.) i stvaraju takvu atmosferu. Nakon što je New York Times najavio val izlazaka na burzu, jedan agent za nekretnine poručio je na X-u: 'Kupite kuću u San Franciscu dok još možete.'

Poruka je: uzmi što možeš dok možeš, piše Wall Street Journal.

