Robotaksijima u SAD-u treba ljudska pomoć svakih šest kilometara?

Podsjetimo, kalifornijske vlasti suspendirale su prije gotovo mjesec dana taksije bez vozača tvrtke Cruise - koja je u vlasništvu General Motorsa - nakon što je u San Franciscu jedno takvo vozilo udarilo pješakinju.

Nakon tog je događaja više tamošnjih medija izvijestilo da se tvrtkini 'samovozeći automobili' zapravo ne voze sami, barem ne cijelo vrijeme. Umjesto toga, čini se da vozilima na daljinu pomažu ljudi, i to otprilike svakih šest kilometara.

Tijekom vikenda, New York Times je izbacio priču u kojoj navode da Cruiseova vozila podržava 'veliko operativno osoblje' koje je često moralo intervenirati kako bi 'na daljinu kontroliralo automobil nakon što je primljen mobilni signal da je došlo do problema.' Izvješće Timesa, iako intrigantno, nije pružilo puno detalja o tome što to znači. Međutim, nakon objave priče, izvršni direktor Cruisea, Kyle Vogt, potvrdio je mnoge detalje izvješća, piše Gizmodo.