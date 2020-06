Raste joj popularnost: Ova opcija na iPhoneu neće oduševiti policiju

Vlasnik iPhonea koji je prije dvije godine izmislio kraticu koja vlasnicima uređaja pomaže snimiti razgovor sa predstavnicima američke prometne policije u jeku prosvjeda je dobila potpuno novu svrhu

Uoči nastavka prosvjeda u SAD-u i drugim državama svijeta potaknutih smrću Georgea Floyda, kratica za iPhone koja brzo omogućava snimanje razgovora s policajcima postaje sve popularnija i popularnija.

Alat koji je napravljen za Appleovu aplikaciu Shortcuts korisniku omogućava da pomoću jedne jedine riječi uključi snimanje razgovora. Dodatak je, podsjetimo, razvio domišljati redditor Robert Petersen. Ako korisnik na glas kaže 'Hey Siri, I'm getting pulled over', smartfon će automatski aktivirati program i pauzirati svu glazbu koja trenuto svira, ugasiti ekran uređaja i smartfon prebaciti na 'Do Not Disturb'.