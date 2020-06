Snapdragon 690: Novi Qualcommov procesor donosi pristup mrežama 5G za jeftinije smartfone

Osim bržeg surfanja webom, Snapdragon 690 bi trebao donijeti niz drugih poboljšanja u odnosu na prethodnike

Točnije, 20 posto bolju izvedbu glavnog procesora, 60 posto brže renderiranje grafike nego što je to bio slučaj sa Snapdragonom 675.

Uz novi modem Snapdragon X51, Snapdragon 690 bi trebao omogućiti brže širenje podrške za mreže 5G među pametnim telefonima srednje i niže cjenovne kategorije poput Nokijinih, Motorolinih i LG-jevih.

Naime, 5G je dosad bio ograničen samo na seriju 8, namijenjenu najskupljim uređajima te Snapdragon 765 i 768G, koji su stepenicu ispod po cijeni.

Podrška za mreže 5G neće biti jedina značajka dosad rezervirana za premium uređaje koja bi se zahvaljujući Snapdragonu 690 mogla pojaviti i u jeftinijim modelima.

Naći će se tu i podrška za frekvenciju osvježavanja zaslona do 120 Hz, snimanje video zapisa u razlučivosti do 4K HDR, kao i senzore s do 192 megapiksela u kamerama.

Prvi smartfoni s novim procesorom mogli bi se pojaviti još tijekom ove godine, vjerojatno u modelima tvrtki HMD, LG, Motorola, Sharp i TCL, piše Verge.