Što nam se to dogodilo u pandemiji? Dobro smo krenuli, mogli smo biti primjer svijetu, a onda je sve krenulo nizbrdo. Posljedice ćemo trpjeti godinama!

Zdravlje podrazumijeva i psihološku i socijalnu dobrobit pojedinca, ne samo odsutnost bolesti. Zanemarimo li te dvije sastavnice, imat ćemo dugoročno bolesne pojedince, a onda i društvo u cjelini, upozorava prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, redovna profesorica na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S njom i prof. dr. sc. Renatom Matićem, redovnim profesorom Odsjeka za sociologiju na Hrvatskim studijima, popričali smo o utjecajima koje je posljednjih šest mjeseci pandemija imala na nas

'Na početku je to bilo neznanje, sada se ipak napreduje. Od početka pandemije znanstvenici iz tih područja jasno govore kako se o virusu malo zna, kako se suočavamo s nečim nepoznatim, da treba strpljenja dok ne razviju cjepivo. Sve potpuno razumljivo. Ali nije razumljivo to da se u isto vrijeme zanemaruje velik broj nas iz društvenih znanosti koji diljem svijeta od početka te iste pandemije pokušavamo reći da se sve ovo radi ljudima, a mi o ljudima puno znamo', kaže profesorica s Filozofskog fakulteta.

'Naime mi smo mala i lako upravljiva zemlja, s građanima koji su se od početka pokazali suradljivi i poštivali su autoritete. Upravljanje epidemiološkom situacijom bilo je sjajno, no izostala je briga za psihičke i socijalne posljedice . Ekonomske mjere su svakako bile dobrodošle, ali nije to dovoljno. Mogli smo postati model brige za psihičku i socijalnu dobrobit pojedinaca samo da smo od početka implementirali biopsihosocijalni model zdravlja i bolesti', naglašava.

'U Znanstveni savjet Vlade trebali su biti uključeni i psiholozi i sociolozi i ekonomisti - tako bi se dobila sveobuhvatnija slika i balansiranije smjernice. Moglo se hrabrije ulaziti u raznim područjima života u 'kalkulirani rizik', kako to naziva premijer, moglo se više objašnjavati, a manje propisivati, mogle su se davati upute o zaštiti svih aspekata zdravlja, moglo se promišljati o tome koje će posljedice ovo ostaviti na fino tkanje društva , a ne samo brojati zaražene, moglo se konzultirati stručnjake, a ne raditi tako katastrofalne komunikacijske greške kao što to Nacionalni stožer sada već redovito čini, moglo se dozvoliti kritičku misao, moglo se ispričati zbog grešaka, a ne stalno ih ponavljati, moglo se odgovarati na pitanja, a ne nazivati sve neznalicama', ističe Jokić-Begić.

'Koliko god je rad Stožera pozitivno ocijenjen u prvom valu pandemije, unatoč nekim lutanjima i nelogičnostima, toliko su upravo ta lutanja i nelogičnosti prevladali tijekom ljeta, posebno u turističkoj sezoni', kaže prof. dr. sc. Renato Matić, redovni profesor Odsjeka za sociologiju na Hrvatskim studijima, koji je cijeli niz tekstova o društvu u krizi za vrijeme i poslije pandemije objavio na svom blogu.

Matić i za tportal secira taj niz lutanja i nelogičnosti koji nas je u nekoliko mjeseci pretvorio od pobjednika do gubitnika pa kaže:

'Na samom početku, spomenimo samo stranačka okupljanja, posebno ona u izbornoj noći, kad su prekršena sva moguća pravila, koja su se prije i poslije, kao da se ništa nije dogodilo, tumačila građanima kao obveza.

Nadalje, nevjerojatna tvrdoglavost i ustrajnost u neosjetljivosti na visok rizik rada noćnih klubova, velikih vjenčanja i religijskih okupljanja s nejasnim pravilima, pa sve do toga da su se na nekim mjestima, spomenimo samo benzinske postaje, unutar istog prostora sukobljavala pravila o nošenju i nenošenju maske', podsjeća Matić.

'To je svakako pridonijelo zbunjenosti određenog broja građana, a s druge je strane rasla uporna negacijska priča pobornika različitih teorija zavjere. Sve je to dovelo do konačnog rezultata, a to nije više samo razmjena i sukob mišljenja, već se uz sve dosadašnje ideološke polarizacije dogodila i nova, koja je već pokazala i svoju prijeteću stranu, kroz otvorene izričaje netrpeljivosti, pa i fizičke sukobe', kaže Matić.

'Razumijevanje strukturalnih uzroka sumnji i odbijanja službenih tumačenja moguće je razumjeti u kontekstu već desetljećima sve prisutnijeg gubitka povjerenja u tzv. velike priče, a koje su svoj najveći zamah, ali i razornu snagu, pokazale kroz prošlostoljetnu eksploziju ekstremnih, prije svih političkih ideologija', kaže Matić.

'Tek na prvi pogled može se činiti da upravo neke od njih, radikalne lijeve i desne struje na europskom prostoru, a u nas uglavnom pojedinci s desnog spektra, vide neku svoju novu priliku.

Ipak je ukupan proces više rezultat uznapredovalog antisistemskog raspoloženja što se prije svega manifestira kroz nepovjerenje i otpor koliko različitim globalnim institucijama, toliko i nacionalnoj državi, a prije svega njenom autoritetu i tradicionalnom uporištu u birokratiziranim političkim strukturama', zaključuje u svojoj sociološkoj analizi profesor Matić.

Psihičke tegobe

Svjetska i naša istraživanja pokazuju da su psihičke tegobe u porastu, pogotovo kod ranjivih skupina. A ranjive skupine su adolescenti, umirovljenici, samci, nezaposleni, oni koji su čitavo vrijeme radili od doma, roditelji male djece; praktički svi imamo neku karakteristiku koja nas svrstava u ranjive skupine.

Jokić-Begić podsjeća da je njih 13 znanstvenica s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu još početkom svibnja provelo sveobuhvatno istraživanje na više od 3500 odraslih i 750 djece. Rezultati su već tada bili alarmantni: oko trećina ljudi koji prije pandemije nisu imali nikakve psihičke smetnje sada ih imaju, a kod polovine onih koji su prije pandemije imali tegobe stanje se pogoršalo.

Djeca su trpjela zbog online škole, iako su ona manja voljela to što su bila doma s obitelji. No njihovi roditelji su trpjeli jer su u isto vrijeme morali biti i učitelji i zaposlenici i roditelji; umirovljenici su trpjeli, ali ne zbog straha od bolesti, nego zato što su bili izolirani od svoje obitelji.

'Bit će zanimljivo dočekati podatke o broju samoubojstava ove godine. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa epidemiju depresije, anksioznosti, ovisnosti te upozorava na povećan rizik od samoubojstava. Sve su to ozbiljne posljedice i ne treba umanjivati opasnost od njih. Ne treba ni dramatizirati, ali svakako treba organizirati preventivne aktivnosti', dodaje Jokić-Begić.