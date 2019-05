Prva dnevna bolnica za ovisnike o internetu i videoigrama otvara vrata u Zagrebu. Bili smo na licu mjesta i provjerili kako izgleda liječenje

Ne možete se odvojiti od interneta i videoigara, čini vam se da je tehnologija preuzela glavnu riječ u vašem životu? Ne gubite vrijeme i nazovite psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Od srijede vas tamo čeka ekipa specijalista koji će vam rado pomoći da istjerate demone zbog kojih se ne odvajate od računala

Svatko od nas zna nekoga tko se po čitave dane i noći ne odvaja od računala. Puno je onih kojima je takva pomoć nužno potrebna, no malo je onih koji takvu pomoć i potraže.

Brojni su razlozi za to: ljudi ne znaju gdje bi potražili pomoć, mnogi uopće ne prepoznaju problem u kojem su se našli, većinu je strah kako će reagirati okolina. Na ruku nikome ne ide ni to što je pretjerana povezanost s tehnološkim pomagalima društveno prihvaćeno ponašanje. Nerijetko ćete danas vidjeti roditelje koji čak i djeci u kolicima rado daju svoje mobitele u ruke da se malo poigraju i puste ih da u miru popiju kavu, zapale cigaretu i popričaju sa susjedima ili prijateljima. Posljedice takvog ponašanja tek će doći na naplatu. I ne manje važno - posljedice ovisnosti o videoigrama i internetu na prvi su pogled manje uočljive od onih koje izazivaju klasične ovisnosti o alkoholu, drogama ili kockanju i klađenju.

Grupna terapija za pomoć ovisnicima

Alkoholičara ili narkomana obično ćete apstinencijom pokušati skinuti s poroka. To je malo teže učiniti s ovisnikom o računalu koji njime zarađuje za život; tu je apstinencija teško provediva. No ponekad, ako je ovisnost toliko snažna, to će biti jedino rješenje. U drugim prilikama pomoći će grupna terapija, razgovor sa stručnjacima i ljudima koji dijele vašu sudbinu.