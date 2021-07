Muku mučite s djetetom 'zalijepljenim' za ekran? Psihologinja ima važan savjet i otkriva tko su djeci najvažniji influenceri

Psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Ana Raguž za tportal govori o izazovima s kojima se roditelji suočavaju kad su u pitanju djeca i korištenje tehnologije: Kad je pravo vrijeme za mobitel, a kad za društvene mreže, koje granice postaviti i kako izvući dobro iz cijele te priče?

'Djeca, mladi, ali i odrasli ne mogu zamisliti svakodnevnicu bez korištenja najmoćnijih alata današnjice te iako uistinu ima brojnih korisnih i edukativnih sadržaja od kojih djeca mogu imati brojne koristi - od informiranosti, razvijanja talenata i interesa, sklapanja i održavanja prijateljstava - moramo imati u vidu i to da su izloženi brojim podražajima koji za njih mogu biti ugrožavajući, koje ne mogu razumjeti, koji su im neugodni ili dobno neprimjereni. Neki od rizika su elektroničko nasilje, tzv. cyberbulling, izloženost neprimjerenim sadržajima, prekomjerno korištenje interneta, online oblici seksualne viktimizacije...', upozorava Raguž.

Kako dodaje, digitalno djetinjstvo, sve raniji doticaj sa svijetom digitalnih medija i njihova rastuća prisutnost u odrastanju djece donose brojne izazove pred roditelje, odgajatelje, nastavnike i stručnjake za mentalno zdravlje kojima je zadatak usmjeravati i štititi djecu u virtualnom svijetu.

Stvari nisu crno-bijele

'Skloni smo kategorizirati i vrednovati suvremene tehnologije kao dobre ili loše, pozitivne ili negativne, no prije nego to učinimo važno je zapitati se: vidimo li doista djecu i mlade i način na koji oni doživljavaju svijet oko sebe? Jesmo li spremni preuzeti odgovornost i upoznati se s njihovim svijetom? Možemo li im biti podrška ako to ne učinimo? Odrastanje od najranije dobi uz ekrane kod djece dodatno smanjuje osjetljivost i oprez jer im je takav protok informacija prirodan i uobičajen, no ne smijemo zaboraviti to da oni tek razvijaju kritički način razmišljanja te da nisu svjesni rizika i potencijalne opasnosti', kaže Raguž.

Trend korištenja suvremenih alata današnjice zasigurno će se nastaviti, smatra stručnjakinja, i na svakoj novoj generaciji bit će izazov kako da tehnologija ne ovlada njima i njihovim životima, već da oni vladaju njome, a mi odrasli trebamo im kao saveznici na tom putu.