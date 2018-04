Pronađite posao u nekoj od ovih IT tvrtki

Portal MojPosao objavio je oglase za radna mjesta u pet renomiranih kompanija. Pogledajte što nude Analytica, Greyp Bikes, ExtensionEngine, IN2 grupa i Tango komunikacije

Greyp Bikes za rad u Svetoj Nedelji traže kandidate za više radnih pozicija: želite li se priključiti njihovom timu kao Frontend developer, pošaljite svoju prijavu do 28. travnja. imate li pet godina radnog iskustva, na oglas za radno mjesto UX Designer/App Architect prijaviti se možete do 31. svibnja. Petogodišnje radno iskustvo traži se i za poziciju Junior C++ Engineer, a prijave traju do 30. lipnja.

Tango komunikacije zapošljava PHP developera od kojeg se očekuju visok stupanj motiviranosti, kreativnost, konstruktivnost i strpljenje, prilagodljivost te posvećenost detaljima kao i dobro poznavanje engleskog i hrvatskog u govoru. Osim prijateljskog tima kolega, čekaju vas: stalno učenje i usavršavanje, dnevna doza svježeg voća te rad u modernom uredu gdje će vam društvo praviti i uredski kućni ljubimac! Poslodavac nudi plaću od 6000 kuna te podržava zapošljavanje osoba s invaliditetom.