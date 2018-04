Mark Stevenson stiže na Combisovu konferenciju u Poreču

Jedna od najvećih domaćih IT konferencija ove će godine ponuditi sadržaje prožete igrom na svim razinama

Dvanaesto izdanje Combisove konferencije bit će održano od 23. do 25. svibnja u Poreču. Plenarno predavanje The Future and What to Do About It pod pokroviteljstvom Hrvatskog Telekoma održat će futurist Mark Stevenson, autor bestsellera We Do Things Differently i An Optimist's Tour of the Future te stručnjak za globalne trendove i inovacije.