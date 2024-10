Prodane prve karte za svemirsko putovanje, cijena je prava sitnica

Tvrtka Deep Blue Aerospace prodala je, putem prijenosa uživo na kineskoj platformi Taobao, dvije karte za prvi suborbitalni let po cijeni od 1.000.000 juana (140.000 američkih dolara), što je značajan popust s obzirom na to da će buduće karte koštati oko 1.500.000 juana (210.000 američkih dolara) po sjedištu. Popust je razumljiv s obzirom na to da se let ne očekuje prije 2027. godine.

Ulazak među prve kupce pokazao se kao strateški potez, osobito kad je riječ o iskustvima poput ovoga. Usporedbe radi, japanski startup Iwaya Giken planira voditi putnike u svemir za 180.000 dolara, Virgin Galactic naplaćuje 450.000 dolara, dok tvrtka Blue Origin Jeffa Bezosa navodno traži više od 200.000 dolara po sjedalu, piše The Register.