Prezime koje ruši sustave i zbunjuje svijet: Kako je Null postao digitalno prokletstvo

Jedna od žrtava ovog problema je Nontra Null, 41-godišnja dizajnerica odjeće iz Burbanka. U početku je bila oduševljena time što uzima muževo prezime jer je bilo lakše za izgovor, ali nije ni slutila kakve će joj sve probleme donijeti. Godine 2014., kada je pokušala dobiti vizu za putovanje na vjenčanje u Indiji, sustav u konzulatu nije mogao obraditi njezino prezime, što je gotovo rezultiralo time da propusti let. Srećom, uspjela je dobiti vizu u posljednjem trenutku nakon dugotrajnog i frustrirajućeg kašnjenja.

Sve je to posljedica odluke računalnog znanstvenika da riječ null označi kao nevažeću ili nepostojeću vrijednost u programiranju .

Bizarne greške i skupe posljedice

Međutim i oni koji nemaju to prezime mogu se susresti s problemima. Joseph Tartaro odlučio je 2018. godine registrirati registarsku pločicu s natpisom 'NULL', misleći da će to biti bezazlena šala. No nakon što je jednom platio kaznu za parkiranje, ubrzo je počeo dobivati stotine prometnih kazni namijenjenih drugim vozilima. Njegova registarska oznaka uzrokovala je grešku u sustavu te je povezana s brojnim drugim neplaćenim kaznama.

Kada je ovaj slučaj dospio u medije 2018. godine, tvrtka koja izdaje kazne Tartaru napokon mu je prestala slati račune. No problem nije nestao u potpunosti. Prošlog prosinca njegova mu je osiguravajuća kuća pokušala naplatiti odštetu za dvije nesreće koje su se dogodile u razmaku od samo 48 sati jer je njihov sustav ponovno pogrešno povezao njegovu policu osiguranja s tim incidentima.

Prezime je Morgan Null, 26-godišnjoj odvjetnici iz Pittsburgha, pak izazvalo poteškoće kada je pokušala otkazati internetsku uslugu prilikom preseljenja. Davatelj usluge tvrdio je da ne može obraditi zahtjev jer u njihovom sustavu nije bilo prezimena povezanog s njezinim računom, unatoč tome što je mjesecima plaćala pretplatu. Na kraju je bila prisiljena prijeći na drugog operatera.

Problem nastao prije šezdesetak godina

Ovaj problem nastao prilikom kodiranja star je gotovo šest desetljeća, a uzrokovao ga je britanski računalni znanstvenik kada je dodijelio riječi null poseban status u programiranju. Nije uzeo u obzir činjenicu da je to i prezime te je kasnije svoju odluku nazvao 'milijardu dolara vrijednom pogreškom', a koja i danas stvara glavobolju ljudima.