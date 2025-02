Nevjerojatna priča: Kako je NASA-in test propao zbog 'osjetljivog' odnosa s delfinom?

Posvetila se učenju delfina da proizvode zvukove nalik ljudskom govoru, ali ju je smetalo što su njihovi 'veliki mozgovi' ostajali besposleni tijekom noći. Kako bi poboljšala eksperiment, odlučila je provesti gotovo cijelo vrijeme s Peterom. Potopila je gornje razine laboratorija i živjela u izolaciji s njim šest dana u tjednu, spavajući na improviziranom krevetu u sredini prostorije i radeći na dokumentima s visećeg stola. Sedmog dana Peter bi se vraćao u bazen kako bi provodio vrijeme s Pamelom i Sissy.

U dokumentarcu BBC-a The Girl Who Talked to Dolphins, Lovatt je iskreno progovorila o svom odnosu s Peterom: 'Peter je volio biti sa mnom. Trljao bi se o moje koljeno, stopalo, ruku ili što god, i ja sam to dopuštala. Nije mi bilo neugodno sve dok nije bilo pregrubo.' Ako bi je ozlijedio, slala bi ga natrag k drugim delfinima, no kako bi ubrzala proces učenja, počela ga je 'ručno olakšavati'. 'Bilo je jednostavnije to uključiti u svakodnevnicu i pustiti da se dogodi. Bilo je vrlo nježno, vrlo dragocjeno,' priznala je.