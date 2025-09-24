POPULARIZACIJA ZNANOSTI

Predstavljen program Europske noći istraživača u Dubrovniku

L. Š. / Hina

24.09.2025 u 15:05

Na ovogodišnjoj Europskoj noći istraživača, kojom se nastoji na zabavan način djeci približiti znanost, u petak će u Dubrovniku radionice održati sve sastavnice Sveučilišta u Dubrovniku, a teme će većinom biti vezane uz more i priobalje, istaknuto je u srijedu na predstavljanju programa

Prorektorica za znanost i održivost Sveučilišta u Dubrovniku Marijana Pećarević napomenula je da će se manifestacija održati u petak u dubrovačkom studentskom domu kao glavna aktivnost projekta 'Reconnect science with the blue society – Blue-connect 2.0'.

'Tim projektom nastojimo na zabavan način približiti znanost djeci i tako im pokazati da je znanost zanimljiva, ali i potrebna za bolji život čovjeka i očuvanje okoliša. Teme su ponajviše morske ili na neki način vezane za more ili priobalje. Održat će se sedamnaest radionica, uz EU kutak, a uključene su sve sveučilišne sastavnice, od fakulteta do instituta i zavoda. Bit će zanimljivo i za svakoga ponešto', rekla je Pećarević.

Studij povijesti Jadrana i Mediterana ove godine sudjeluje s raznovrsnim i prilagođenim kvizom za djecu. 'Temelji se na znanju, ali i igri kroz interakciju. Nije riječ o poznavanju šturih podataka, već o dubrovačkoj povijesti i identitetu', istaknuo je voditelj studija Marinko Marić.

'Odjel za primijenjenu ekologiju osmislio je radionice o ekologiji mora i promjenama u okolišu zbog ljudskog djelovanja. Prikazat ćemo i život algi kremenjašica, a govorit ćemo i o utjecaju stresa iz okoliša na kvalitetu maslinovog ulja. Bitno je djeci istraživanje prikazati kao zabavu i potaknuti im znatiželju', rekla je Ana Bratoš Cetinić s Odjela za primijenjenu ekologiju.

Odjel za umjetnost i restauraciju održat će radionicu o 'zelenoj kemiji', koja je povezana s postupcima restauracije i zaštite baštine, rekao je pročelnik odjela Joško Bogdanović, dodavši da će se izrađivati pripravci od egzotične alge za čišćenje umjetnina te da će se baviti i forenzikom.

'Teme naših radionica su virtualna stvarnost i more. Izrađivat ćemo hologram i koristiti VR naočale, a na temu mora pokušat ćemo prikazati sve fizikalne tajne. Zašto neki materijali plutaju ili tonu, može li se more pomiješati s uljem, kako brodovi plove i provodi li more struju', rekla je Dinka Lale s Fakulteta elektrotehnike i primijenjenog računarstva.

Ekonomski fakultet sudjeluje s četiri radionice, ponajprije na temu 'plave ekonomije', rekao je dekan Tonći Svilokos. 'Pokazat ćemo kako doći od ideje do proizvoda, kako reklame utječu na naše potrošačke odluke, ali i kako potaknuti timski rad u rješavanju zadataka. Govorit ćemo i o financijskim odlukama ljudi koji rade na moru. Cilj je pokazati da znanost nije apstraktna, već vrlo konkretna', dodao je.

Snježana Busančić sa Studija sestrinstva i kliničkog sestrinstva najavila je radionice o utjecaju mediteranske prehrane i aktivnosti na kvalitetu života te o osnovnom održavanju života. 'Prikazat ćemo kako napraviti vlastiti jelovnik, izabrati zdrave namirnice, te koje tjelesne aktivnosti poduzeti da bismo održali kvalitetu života', rekla je Busančić.

'Pomorski fakultet zastupljen je s tri radionice, od promatranja zvijezda teleskopom i snimanja zvuka i buke do vođenja broda uz pomoć VR naočala, gdje će se moći voziti brod u simuliranom okolišu', najavio je Nermin Hasanspahić.

