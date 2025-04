Novi Prince of Persia stigao na pametne telefone

Ubisoftov hvaljeni akcijski platformer Prince of Persia: The Lost Crown od sada je dostupan i korisnicima iOS i Android uređaja. Iako se radi o plaćenoj igri, svi zainteresirani mogu ju prvo isprobati kroz besplatnu probnu verziju, a ako se odluče za kupnju do 5. svibnja, igra će im biti dostupna po promotivnoj cijeni od 10 eura.

Mobilna verzija igre donosi nekoliko specifičnih pogodnosti prilagođenih igri na dodirnim zaslonima. Iz Ubisofta navode kako igra ne zahtijeva internetsku vezu, a podržava i vanjske kontrolere. Na određenim modelima telefona i tableta igra će se izvoditi do 60 sličica u sekundi. Uz to, uključene su i neke korisne prilagodbe: automatsko blokiranje napada, automatska uporaba ljekovitih napitaka, kao i opcija usporavanja vremena – sve s ciljem prilagođavanja kontrole i dinamike igranja mobilnim uvjetima.