Google poslastica za nostalgičare: Street View ima novu opciju na smartfonima

Google Maps će u Street Viewu omogućiti pregled starih pogleda na ulice, kao svojevrstan povratak u neka druga i optimističnija vremena

Ova je funkcija, podsjetimo, na računalima dostupna već godinama, no od sad je dostupna i na smartfonima. Kako biste pristupili starim fotografijama Street Viewa, sve što trebate napraviti je pritisnuti na sliku Street Viewa koju gledate i birati 'pogledaj više datuma' ili 'See more dates'. Nakon što ste to napravili, vidjet ćete kako je vaše susjedstvo izgledalo prije deset godina - ako su slike dostupne.

Ako ovo nikad niste radili, Mashable tvrdi da je riječ o predivnoj distrakciji od užasa svakodnevnog života. Gledali starog susjedovog psa ili otkrivanje da je lokalni dućan nekad imao ceradu druge boje, uvijek postoji nešto fascinantno u promatranju evolucije malog komadića čovječanstva.