Posebna ponuda vrhunskih Samsung uređaja u sklopu najveće i najbrže 5G mreže Hrvatskog Telekoma

Hrvatski Telekom, vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, svojim je korisnicima pripremio vrhunske 5G uređaje po posebnim cijenama, a kako bi doživljaj korištenja najveće i najbrže 5G mreže u Hrvatskoj bio potpun

Riječ je o uređajima koji na 5G mreži velikih brzina mijenjaju način doživljavanja i dijeljenja sadržaja. Samsung Galaxy A52s 5G omogućuje iznimne fotografije uz svoje četiri stražnje kamere što god i kako snimali, a 6,5 inčni ekran AMOLED s 120Hz sve će to besprijekorno prikazivati, uključujući i vaš selfie uz 32 MP prednju kameru, sve to uz novi standard zadivljujućeg dizajna i dugog trajanja baterije. S druge strane, Samsung Galaxy S21 kao flagship mobilni uređaj vrhunskih performansi i atraktivnog izgleda nudi još bolji procesor za igranje i dvostruko sjajniji zaslon, za revoluciju u videozapisima i fotografiji, s najvišom kinematografskom 8K rezolucijom videa. Dodatna pogodnost je to što u vrijeme trajanja akcije Hrvatskog Telekoma, partner Samsung kroz registraciju preko Members aplikacije, osigurava i 1.500 kuna vrijedne poklone; Samsung Galaxy Buds 2 i Samsung Duo bežični punjač. Ova atraktivna ponuda dostupna je do 21. studenog, odnosno do isteka zaliha.