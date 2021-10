Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj demonstrirao 5G+ brzine do 4 Gbit/s

5G+ mreža zasniva se na frekvencijama od 26 GHz i pokrivat će područja koja zahtijevaju najbolje mrežne performanse, a osigurat će 4 do 8 puta veće kapacitete u područjima gdje postoje najveći zahtjevi za korištenjem podatkovnih usluga

Hrvatski Telekom, vodeći telekom koji je prvi na domaćem tržištu predstavio 5G tehnologiju, danas je prvi pokazao mogućnosti 5G+ mreže postigavši brzine do 4 Gbit/s te vrijeme odaziva mreže od samo 10 milisekundi.

'Danas pokazanim performansama 5G+ mreže pokazali smo koliko nas uzbudljiva budućnost čeka s 5G tehnologijom. Segment e-mobilnosti i električnih automobila samo je jedna od grana koja će doživjeti puni procvat zahvaljujući 5G-u. Zbog velike širine spektra, 26 GHz frekvencijsko područje bit će ključno u budućnosti za ostvarivanje velikih kapaciteta, a ujedno i velikih vršnih brzina prijenosa. To će omogućiti razvijanje novih korisničkih usluga koje će moći koristiti veliki kapacitet i ultra-nisku latenciju kao što su, na primjer, campus mreže za industriju 4.0', ističe Boris Drilo, član Uprave Hrvatskog Telekoma i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije.

U segmentu električnih vozila 5G će biti ključan za napredno korisničko iskustvo, još veću sigurnost i pouzdanost u odvijanju prometa. Procjenjuje se da će do 2030. godine na svjetskim cestama biti 41 milijun automobila povezanih s 5G-om te da će se taj broj barem udvostručiti do 2035. godine. S obzirom na to, nužna je u potpunosti pouzdana i napredna mrežna infrastruktura za podršku EV punionicama na kojoj Hrvatski Telekom sustavno radi i koju kontinuirano unaprjeđuje.