Polaroid predstavio minimalistički analogni fotoaparat Polaroid Go, objavili i cijenu

Polaroid Go je, riječima poznatog proizvođača, najmanja instant-kamera na svijetu. Riječ je o zanimljivoj spravici za ljubitelje retro uređaja i analogne fotografije za koju, pored kupovine posebnog filma, treba izdvojiti 99 dolara

Najnoviji Polaroidov fotoaparat, minimalistički Polaroid Go na prvi pogled izgleda relativno malen. Riječ je, prema Vergeu , o uređaju koji je jako sličan prošlogodišnjem Polaroidu Now, samo uz nekoliko zgodnih dodataka poput ogledalca za selfije i izdržljivije baterije.

S obzirom na dimenzije, Go nema format instantnog filma - novi film Golor Go (dva komada dolaze s kamerom) dolazi u dimenzijama 6,7 cm puta 5,4 cm i ima ASA 640, što otprilike znači da će fotoaparat proizvesti bolje slike u dobro osvjetljenim uvjetima ili uz pomoć bljeskalice.

Polaroid kaže da je Polaroid Go najmanja instant kamera koju su do sad napravili, no pitanje je koliko je kvalitete žrtvovano za manje dimenzije i elegantniji izgled. Prošlogodišnji Polaroid Now je, podsjetimo, imao problema sa autofokusom i dugim vremenom potrebnim za razvoj fotografija.

Polaroid Go je dostupan u prednarudžbi zajedno sa dva paketa filma po cijeni od 119 dolara, dok će u 'standardne' dućane stići 27. travnja po cijeni od 99 dolara.