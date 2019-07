Pogledajte koji se poslovi ovoga tjedna nude IT-jevcima

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjednu ponudu oglasa u IT sektoru

Privredna banka Zagreb d.d. nije samo banka – nego i veliki centar za razvoj inovativnih tehnologija i digitalnih rješenja. Njihov tim, koji svakodnevno radi na izazovnim i tehnološki naprednim projektima, traži nove kolege. Ambiciozne i motivirane osobe, koje žele napraviti novi korak u karijeri u Informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, mogu im se pridružiti na sljedećem radnom mjestu: IT programer (m/ž) . Zainteresirani kandidati moraju imati završen studij tehničkog usmjerenja i 4 ili više godina iskustva na srodnim poslovima te napredno koristiti MS Office alate. Ako ispunjavaš uvjete, prijavi se oglas do 12.srpnja.

Infoart je poduzeće s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, razvoju, implementaciji i održavanju složenih poslovnih informacijskih sustava za srednja i velika poduzeća te javne ustanove. Tvrtka zapošljava Java programera (m/ž) , a novi djelatnik može birati između dvije, podjednako primamljive pozicije – prva uključuje rad na razvoju sustava za upravljanje ljudskim resursima i obračun plaća, a druga razvijanje sustava za upravljanje maloprodajom i veleprodajom. Kako god odabereš, nećeš pogriješiti. Uz rad od kuće i fleksibilno radno vrijeme, moderni radni prostor, sunčanu terasu i neograničene količine kave, sokova i piva, Infoart novom zaposleniku nudi i konkurentna primanja i dodatne beneficije. Javi im se do 12.srpnja.

Kafić nije kafić ako u njemu nema našeg omiljenog pića! I to uvijek! Stoga, pridruži se timu koji to čini mogućim i zaposli se kao Specijalist za poslovne aplikacije (m/ž) u tvrtki Roto dinamic. Opis posla, između ostalog, podrazumijeva: rješavanje i definiranje korisničkih zahtjeva, testiranje i puštanje u rad izmjena na poslovnim aplikacijama te administriranje poslovnih aplikacija. Poznavanje engleskog jezika, najmanje 3 godine odgovarajućeg radnog iskustva na ERP sustavima, analitičnost i smisao za rješavanje problema, uvjeti su za prijavu. Ako si zainteresiran, svoj životopis pošalji do 12.srpnja.



Inovativna si, inspirirana i nadahnuta osoba koja želi raditi u kolektivu posebnih, motiviranih i sposobnih pojedinaca? Pridruži se postojećem timu tvrtke Integracija od-do, jednoj od najbrže rastućih kompanija prema Deloitte-u te firmi koja je zasluženo uvrštena na listu najboljih poslodavaca prema istraživanju portala MojPosao. Tvrtka zapošljava Stručnjaka za testiranje sustava (m/ž), koji će sudjelovati u svim fazama testiranja softverskih rješenja i raditi na velikim međunarodnim projektima, surađujući pritom s raznim timovima i tvrtkama iz Hrvatske i svijeta. Oglas ostaje aktivan do 12.srpnja.



Protech automation d.o.o. je tvrtka koju čini tim mladih, ali iskusnih inženjera automatizacije sa višegodišnjim iskustvom u projektiranju i puštanju u pogon kontrolnih sistema u raznim industrijama diljem svijeta. Kako bi svoje poslovanje podignuli na razinu više, tvrtka je u aktivnoj potrazi za Inženjerom za automatizaciju (m/ž). Posao je to koji će ti pružiti mogućnost rada na velikim internacionalnim projektima, upoznavanje sa novim tehnologijama i konstantno napredovanje. Ako si zainteresiran, pošalji im svoj životopis do 26.srpnja.