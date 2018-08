Pogledajte čime se sve diči Microsoftov najmanji laptop Surface Go

Velik je kao iPad i manji od svih prethodnika Surface linije, Go je od jučer dostupan u trgovinama. Dolazi u dvije verzije, a u osnovnu cijenu ne ulazi cijena tipkovnice i ostalih dodataka

Microsoftov Surface Go, 2u1 tablet i laptop, krenuo je u prodaju. Nakon što je predstavljen početkom prošlog mjeseca,od jučer je dostupan u maloprodaji po cijeni od 399 američkih dolara, a dolazi i u poboljšanoj verziji od 549 dolara.

Skuplja verzija dolazi s 8GB RAM-a i 128GB memorije, dok jeftiniji Surface Go ima duplo manje i jednog i drugog. Ipak, to bi trebalo biti dovoljno da podrži nekoliko aplikacija i jednostavniji preglednik. Kod korištenja onih koje traže više RAM-a možda će biti malo usporen. No ima utor za MicroSD karticu za dodatnu memoriju, ako bude trebalo.

Za one manje zahtjevne, model će raditi bez velikih problema. Pokreće ga dvojezgreni Intel Pentium Gold 4415Y procesor i, naravno, Windows operativni sustav – ali u 'S' modu. To znači da na računalo ne možete instalirati aplikacije koje se ne nalaze na službenoj trgovini, sve dok takav način rada ne isključite.